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Ammoniakgeruch in Therwil BL: Niemand verletzt

Therwil Ammoniak
Dieser Bereich war vom Ammoniakgeruch betroffen.Bild: alertswiss
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Ammoniakgeruch in Therwil BL – niemand verletzt

14.09.2026, 13:0914.09.2026, 17:20

Eine unbestimmte Menge Ammoniak ist am Montag bei der Abwasserreinigungsanlage (ARA) in Therwil BL ausgetreten. Laut der Baselbieter Polizei kam es zu starker Geruchsbelästigung, aber es wurde niemand verletzt.

Zum Austritt kam es gegen 11.15 Uhr auf dem Areal der ARA an der Erlenstrasse, wie die Polizei am frühen Montagabend mitteilte. Dies habe zu einer starken Geruchsbelästigung im Raum Therwil geführt. Den Einsatzkräften sei es gelungen, den Ammoniakaustritt zu stoppen.

Vier Personen wurden vor Ort durch die Sanität kontrolliert, da sie unter Schwindel und Übelkeit litten, wie es hiess. Sie hätten aber nicht hospitalisiert werden müssen.

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht, wie die Polizei schrieb. Die Messgruppe der ABC-Wehr Baselland habe während des Einsatzes Messungen durchgeführt. Diese hätten zu keinem Zeitpunkt erhöhte Werte gezeigt.

Nach dem Chemieereignis gaben die Behörden um 15.53 Uhr zunächst via AlertSwiss Entwarnung. Die Bevölkerung müsse keine besonderen Massnahmen mehr ergreifen. Während der ersten Alarmierung über die App um 12.02 Uhr hatte es noch geheissen, man solle die Fenster schliessen und Klima- und Lüftungsanlagen abschalten. (sda)

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