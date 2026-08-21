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Riehen: Einbrecher geben sich als Tigermücken-Kontrolleure aus

Neue Einbruchsmasche in Riehen BS: Betrüger spielen Tigermücken-Kontrolleure

21.08.2026, 09:3621.08.2026, 09:36

In Riehen im Kanton Basel-Stadt gibt es offenbar eine neue Einbruchsmasche: Personen geben sich dabei als Mitarbeitende der Gemeinde aus, heisst es auf der Website der Gemeinde Riehen.

Aktuell würden sie sich als Tigermücken-Kontrollen an den Haustüren melden, um Kontakt zu den Bewohnerinnen und Bewohnern privater Haushalte aufzunehmen. So würden sie die Situation für einen möglichen Einbruch sondieren oder versuchen, an persönliche Daten zu gelangen.

Asiatische Tigermücke, Aedes albopictus, Nahaufnahme
Die Asiatische Tigermücke breitet sich auch in Europa aus.Bild: Shutterstock

Durch die Aufschrift «Gemeinde Riehen» oder das gemeindeeigene Logo auf den Westen wirken die Betrügerinnen und Betrüger professionell, warnt die Gemeinde. Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass sie selbst keine Kontrollen an der Haustüre durchführen würde.

So sollen sich Einwohner verhalten

Die Gemeinde bittet die Einwohnerinnen und Einwohner auf ihrer Website, in derartigen Situationen Vorsicht walten zu lassen. Sie sollen die Personen nicht ins Haus lassen und ihnen keine persönlichen Informationen preisgeben.

Ausserdem werden die Bewohnenden dazu aufgerufen, die Polizei umgehend via Notruf zu verständigen, sollte eine verdächtige Person klingeln und um Einlass bitten. Eine möglichst genaue Personenbeschreibung sei dabei zentral.

Kantonales Laboratorium will sensibilisieren

Zwar führe die Gemeinde Riehen keine eigenen Kontrollen durch, allerdings besuche das Kantonale Laboratorium Basel-Stadt ausgewählte Einfamilienhäuser. Das finde im Rahmen einer Kampagne zur Sensibilisierung mit Blick auf die Tigermückenbekämpfung statt, heisst es auf der Website.

Die Besuche würden ohne Vorankündigung erfolgen, die Teilnahme sei freiwillig. Die Mitarbeitenden seien an hellgrünen T‑Shirts mit der Aufschrift «Kantonales Laboratorium Basel‑Stadt» und dem Abbild einer Tigermücke klar erkennbar und könnten sich ausweisen. (hkl)

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