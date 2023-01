In Basler Apotheken gibts ab heute Cannabis (für 370 Auserwählte)

In Basel startet am (heutigen) Montag die regulierte Abgabe von Cannabis in Apotheken. Bei diesem schweizweit ersten Pilotprojekt sollen die gesundheitlichen Auswirkungen einer legalen Abgabe von THC-Hanfprodukten erforscht werden.

Lukas Engelberger, Gesundheitsdirektor Basel-Stadt, informierte im August 2022 über das Pilotprojekt. Bild: keystone

Die Studie mit etwa 370 Teilnehmenden kann somit nach einer Verzögerung beginnen. Eigentlich war der Start für den September 2022 vorgesehen. Die damals bestellten Cannabis-Produkte fielen jedoch bei einer Qualitätsprüfung durch.

Konkret ging es um geringe Rückstände von Pflanzenschutzmitteln, die im biologischen Anbau nicht zugelassen sind. Die Produkte der Firma Pure Production aus Zeiningen AG wurden daraufhin nochmals von einer unabhängigen Stelle analysiert.

Beim Pilotprojekt namens «Weed Care» handelt es sich um eine vom Bundesamt für Gesundheit bewilligte gemeinsame Studie des Basler Gesundheitsdepartements, der Universitären Psychiatrischen Kliniken, der Psychiatrischen Dienste Aargau sowie der Universität Basel. (sda)