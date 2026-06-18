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Hitze in der Schweiz: In diesen Regionen warnt der Bund

Auch heute wird es wieder heiss: In diesen Regionen warnt der Bund

18.06.2026, 04:5318.06.2026, 04:53

Der Bund warnt vor einer markanten Hitzewelle am Donnerstag. Ab Mittag gilt für grosse Teile der Schweiz eine Hitzewarnung der Stufe 3 von 4. Ab Sonntag könnten dann weitere Regionen die Warnstufe 4 erreichen, wie MeteoSchweiz schreibt.

In den Kantonen Basel-Stadt, Basel-Land sowie Teilen des Kantons Jura und im Norden des Kantons Aargau gilt die höchste Hitzewarnstufe.

Hitzewarnung Schweiz Wetter
In den orangen Gebieten gilt die Gefahrenstufe 3, in den roten Gebieten gar Gefahrenstufe 4.Bild: Meteoschweiz

Die Hitzewelle dürfte voraussichtlich mindestens bis Dienstag andauern, wie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) mitteilte. Grund dafür ist ein umfangreiches Hochdruckgebiet über Mittel- und Südeuropa, das den Alpenraum erfasst. Dabei erreichen die Schweiz subtropische Luftmassen. (ome/sda)

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