Kanton Bern warnt vor Hitzewelle und setzt auf Fürsorge

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Mit dem Einsetzen der sommerlichen Hitze ruft der Kanton Bern die Bevölkerung auf, sich und andere zu schützen und auf gefährdete Personen im Umfeld zu achten. Gerade für ältere Menschen, Kleinkinder, Schwangere oder chronisch Erkrankte könne die Hitze zu einer Belastung werden.

Folgende Tipps sollen während der Hitzewelle helfen:

Frühzeitig handeln

Um gut durch die warmen und heissen Tage zu kommen, rät der Kantonsärztliche Dienst in einer Mitteilung vom Mittwoch, schon frühzeitig auf den eigenen Schutz und den Schutz der Nächsten zu achten. Gegenseitige Fürsorge lautet sein Rezept.

Ausreichend trinken

Dies ist laut Kantonsärztlichem Dienst bei Hitze wichtig. Auf Alkohol sollte man jedoch verzichten. Ebenfalls sollte man beim Essen auf leichte Kost setzen.

Genügend zu trinken ist bei der Hitze sehr wichtig. Bild: keystone

Nicht zu lange an die Sonne

Weiter rät der Kanton, direkte Sonneneinstrahlung zu meiden, den Körper zu kühlen und nachts zu lüften. Ausserdem sollte man leichte Kleidung tragen.

Körperliche Anstrengung

Sie sollte möglichst reduziert werden. Bei ersten Anzeichen von Schwindel, Übelkeit oder Erschöpfung sollten Betroffene nicht zögern, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Sportliche Aktivitäten sollten auf den frühen Morgen oder späten Abend gelegt werden. Bild: DPA

Medikamente

Hitze kann auch die Wirkung mancher Medikamente beeinflussen. Betroffene sollten im Zweifel mit medizinischem Fachpersonal sprechen.

Arbeit

Auch am Arbeitsplatz ist es wichtig, dass Hitze als Gesundheitsrisiko ernst genommen wird. Der Kantonsarzt rät Unternehmen, klare Abläufe zu definieren und Hitzemassnahmepläne zu entwickeln und diese dann auch konsequent umzusetzen. Besonders gefährdete Personen seien wirksam zu schützen.

Kühlere Orte aufsuchen

Gerade in den Städten ist es oft heisser als im Umland, da sich Beton und Asphalt stark erwärmen und Hitze abgeben. Weniger heiss ist es in Parks, auf Grünflächen oder im Wald. Abkühlung findet man mitunter auch in öffentlichen Gebäuden mit Klimaanlage, beispielsweise Gemeindezentren, Kirchen, Museen, Bibliotheken oder Einkaufszentren.

Asphalt meiden und Grünflächen aufsuchen hilft bei Hitze. Bild: KEYSTONE

Ozon

In den Sommermonaten steigt auch die Ozonbelastung. Das Gas kann Augen und Atemwege reizen. Zwischen Mittag und Abend ist die Ozonbelastung am höchsten, in der Nacht baut sie sich wieder ab. Körperliche Anstrengungen sollten daher in die Stunden am frühen Morgen oder späten Abend verlegt werden. Sport zu treiben empfiehlt sich im Wald oder in einem Park. (sda)