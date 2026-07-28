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Langenthal BE: Grosser Brand auf Gelände der Firma Motorex ausgebrochen

Langenthal BE: Grosser Brand auf Gelände von Chemie-Firma ausgebrochen

28.07.2026, 18:1928.07.2026, 18:46
Langenthal BE: Brand auf Motorex-Gelände. (28.07.2026)
Auch im rund fünf Kilometer entfernten Schwarzhäusern war die Rauchwolke zu sehen.Bild: zvg

In Langenthal BE ist am Dienstagabend ein grosser Brand ausgebrochen. Die Warnseite des Bundes, alertswiss, warnt vor starker Rauchentwicklung und empfiehlt, Fenster und Türen in der Umgebung geschlossen zu halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten. Das Gebiet soll weiträumig umfahren werden. «Der Brand führt zu einem starken unangenehmen Geruch», heisst es weiter.

Brand in Langenthal BE. (28.07.2026)
Alertswiss warnt vor starker Rauchentwicklung.Bild: alertswiss
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Edi Fischer, der CEO der Firma Motorex, bestätigte am Abend gegenüber «20 Minuten», dass sich das Ganze auf dem Gelände der Motorex entwickelt hat. Der Brand sei im Zuge von Bauarbeiten auf dem Dach ausgebrochen: Beim Verschweissen einer Abdichtung sei ein Feuer ausgebrochen, das dann auf eine Gasflasche übergesprungen sei. Zu Schaden sei niemand gekommen.

Ein Video, welches watson zugesandt wurde, zeigt eine Explosion auf dem Dach des Firmengebäudes.

Video: extern/cpf

Das Familienunternehmen Motorex-Bucher Group AG produziert an mehreren Standorten in Europa und den USA diverse chemische Produkte, vor allem jedoch Schmierstoffe. Man habe jedoch Glück im Unglück gehabt, so CEO Fischer: Im oberen Stock sind Seminarräume. Chemikalien haben nicht gebrannt. (cpf)

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