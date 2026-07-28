Langenthal BE: Grosser Brand auf Gelände von Chemie-Firma ausgebrochen

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Auch im rund fünf Kilometer entfernten Schwarzhäusern war die Rauchwolke zu sehen. Bild: zvg

In Langenthal BE ist am Dienstagabend ein grosser Brand ausgebrochen. Die Warnseite des Bundes, alertswiss, warnte vor starker Rauchentwicklung und empfiahl, Fenster und Türen in der Umgebung geschlossen zu halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten. Das Gebiet sollte weiträumig umfahren werden. «Der Brand führt zu einem starken unangenehmen Geruch», hiess es weiter.

Alertswiss warnte vor starker Rauchentwicklung im Grossraum Langenthal. Bild: alertswiss

Edi Fischer, der CEO der Firma Motorex, bestätigte am Abend gegenüber «20 Minuten», dass sich das Ganze auf dem Gelände der Motorex entwickelt hat. Der Brand sei im Zuge von Bauarbeiten auf dem Dach ausgebrochen: Beim Verschweissen einer Abdichtung sei ein Feuer ausgebrochen, das dann auf eine Gasflasche übergesprungen sei. Zu Schaden sei niemand gekommen.

Videos, die watson zugesandt wurden, zeigen die Explosion auf dem Dach sowie die gewaltige schwarze Rauchwolke. Ein Zeuge berichtete gegenüber 20 Minuten, dass ein Toi-Toi, welches auf dem Dach gestanden war, durch die Hitze «weggeschmolzen» wurde.

Video: extern/cpf

Das Familienunternehmen Motorex-Bucher Group AG produziert an mehreren Standorten in Europa und den USA diverse chemische Produkte, vor allem jedoch Schmierstoffe. Man habe jedoch Glück im Unglück gehabt, so CEO Fischer: «Im oberen Stock sind Seminarräume. Chemikalien haben nicht gebrannt.»

Fischer sagte zudem, dass der Brand gegen 18.30 Uhr gelöscht worden sei. Die Feuerwehr sei jedoch weiterhin vor Ort. Alertswiss gab ebenfalls kurz vor 19.00 Uhr Entwarnung. (cpf)