sonnig30°
DE | FR
burger
Schweiz
Bern

Achtjährige Tochter ermordet: 18 Jahre Gefängnis für Mutter

Achtjährige Tochter ermordet: 18 Jahre Gefängnis für Mutter

24.06.2026, 12:00

Das Bundesgericht hat eine Freiheitsstrafe von 18 Jahren für eine Frau bestätigt, die im Februar 2022 ihre achtjährige Tochter in einem Wald bei Bern ermordete. Die Verurteilung basiert auf Indizien.

Die Frau hatte in ihrer Beschwerde einen Freispruch beantragt und eine willkürliche Würdigung der Indizien gerügt. Das Bundesgericht hat alle Punkte in einem am Mittwoch publizierten Urteil abgewiesen. Die Kette von Indizien sei schlüssig.

So fanden sich DNA-Spuren der Mutter auf der Tatwaffe, einem schweren Stein, sowie Blut des Opfers im Nagelfalz ihres Ringfingers. Ein Zeuge sah Mutter und Tochter zudem gemeinsam in Richtung des späteren Fundorts der Leiche gehen. Die Verurteilte hat für den Tatzeitraum kein Alibi.

Die Qualifikation als Mord hat das Gericht mit der besonderen Skrupellosigkeit der Frau begründet. Sie habe das Vertrauen ihres Kindes ausgenutzt und nach der Tat eine Suche inszeniert. Das Verhalten nach der Tat sei kaltblütig und gefühlskalt gewesen. (hkl/sda)

Mehr Justiz-News:

22-Jähriger soll Velofahrerin mit Auto getötet haben – das sagt er vor Gericht
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Bei Streit in Bülach fallen Schüsse – Täterschaft flüchtig
In Bülach sind am späten Dienstagabend bei einem Streit Schüsse gefallen. Hinweise auf verletzte Personen gab es bisher nicht.
Zur Story