Die definitive Nomination der gemeinsamen Jura-Kandidatur soll am 27. August erfolgen. An jenem Tag ist sowohl eine Delegiertenversammlung der Grünen Kanton Bern als auch ein Parteitag der SP Kanton Bern angesetzt.

Die SP hat zurzeit zwei Sitze inne, die Grünen einen. Evi Allemann (SP) strebt die Wiederwahl an, Christoph Ammann (SP) und Christine Häsler (Grüne) treten nicht mehr an. Ihre Parteien werden als Nachfolge je eine Kandidatur festlegen; es gibt mehrere Interessierte.

Das teilten die beiden Parteien am Montag mit. Den garantierten Sitz des Berner Juras in der Kantonsregierung hat zurzeit Pierre Alain Schnegg (SVP) inne. Ob er wieder antritt, ist noch nicht bekannt. «Wir werden sicher vor den Sommerferien kommunizieren», teilte die SVP Kanton Bern auf Anfrage mit.

007 in der Schweiz – so wie in «The Blofeld Files» hast du James Bond noch nie gesehen

James Bond ist halber Schweizer – immerhin ist die fiktive Mutter des fiktiven britischen Geheimagenten laut 007-Erfinder Ian Fleming eine Waadtländer Bergsteigerin namens Monique Delacroix. Vermutlich liegt es aber nicht an Bonds Herkunft, dass einige Szenen der Filmreihe – und es sind nicht die schlechtesten – in der Schweiz gedreht wurden. Unser Land punktete eher mit spektakulären Gebirgslandschaften, verschwiegenen Banken («Money’s the religion of Switzerland», erklärt Bond seinem Chef M) und als neutraler Tummelplatz für Geheimdienste.