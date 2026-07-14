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Temperatur der Aare ist in Bern so warm wie noch nie

Die Aare ist in Bern so warm wie noch nie

14.07.2026, 13:5614.07.2026, 13:56

So warm wie noch nie: In Bern hat die Aare am Dienstagnachmittag um 13.40 Uhr eine Temperatur von 24,33 Grad erreicht. Das ist ein neuer Höchstwert.

KEYPIX - Menschen geniessen an einem Hitzetag die Sonne und schwimmen in der Aare mit dem Bundeshaus im Hintergrund, am Donnerstag, 18. Juni 2026 in Bern. Seit Donnerstag gibt der Bund Hitzewarnungen ...
Die Aare in Bern hat einen neuen Temperaturrekord erreicht.Bild: keystone

Der bisherige Rekord stammte vom 27. Juni 2026. Damals wurden gemäss aaremarzili.info 24,13 Grad gemessen.

Die Menschen pilgern in diesem Sommer in Scharen an die Aare. In den städtischen Freibädern ist der Platz entsprechend knapp.

Selbst im Fluss herrscht zuweilen Dichtestress. Zunehmender Beliebtheit erfreut sich deshalb der «Morgeschwumm». Das kostet kaum Überwindung: Die Wassertemperatur liegt derzeit schon um sechs Uhr früh bei über 23 Grad. (dab/sda)

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