Die Aare ist in Bern so warm wie noch nie

Mehr «Schweiz»

So warm wie noch nie: In Bern hat die Aare am Dienstagnachmittag um 13.40 Uhr eine Temperatur von 24,33 Grad erreicht. Das ist ein neuer Höchstwert.

Die Aare in Bern hat einen neuen Temperaturrekord erreicht. Bild: keystone

Der bisherige Rekord stammte vom 27. Juni 2026. Damals wurden gemäss aaremarzili.info 24,13 Grad gemessen.

Die Menschen pilgern in diesem Sommer in Scharen an die Aare. In den städtischen Freibädern ist der Platz entsprechend knapp.

Selbst im Fluss herrscht zuweilen Dichtestress. Zunehmender Beliebtheit erfreut sich deshalb der «Morgeschwumm». Das kostet kaum Überwindung: Die Wassertemperatur liegt derzeit schon um sechs Uhr früh bei über 23 Grad. (dab/sda)