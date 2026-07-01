Nach der gestrigen Gewitternacht kommt es auch heute zu starken Platzregen in der gesamten Schweiz. Bild: keystone

ÖV in Bern wegen Unwetter stark eingeschränkt

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Nach den starken Regenfällen der gestrigen Nacht sorgen auch heute den Tag hindurch starke Platzregen für Überschwemmungen in vereinzelten Regionen der Schweiz.

Wie 20 Minuten berichtet, treffen die Unwetter Bern aktuell besonders stark. Augenzeugen berichten gegenüber dem Onlineportal von überfluteten Strassen und Tramhaltestellen. ÖV-Reisende stünden auf Sitzbänken, während sie auf ihr Tram warten, um keine nassen Füsse zu bekommen.

Mittlerweile seien alle Tramlinien der Stadt Bern von dem Unwetter betroffen. Auf Anfrage von «20 Minuten» schreibt Bernmobil, dass auf allen Tramlinien voraussichtlich bis 12.30 Uhr mit starken Einschränkungen zu rechnen sein muss.

Der Sprecher von Bernmobil erklärt, dass ab einem gewissen Wasserstand den Trams die Weiterfahrt untersagt sei. Dieser Pegelstand sei am Morgen am Helvetia- und Eigerplatz bereits erreicht worden. (jul)