Berner Hofladen-Kette Rüedu stellt Betrieb per sofort ein

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Die Berner Hofladen-Kette Rüedu hat ihren Betrieb am Montagabend eingestellt. Das Unternehmen konnte die für den Weiterbetrieb notwendige Finanzierung nicht rechtzeitig sicherstellen.

Der Betrieb von Rüedu wird eingestellt. Bild: Rüedu

Der Verwaltungsrat habe eine Überschuldungsanzeige beim Regionalgericht Bern eingereicht und die einstweilige Einstellung des operativen Betriebs beschlossen, teilte die Rüedu AG mit. Sämtliche Verkaufsstellen wurden am Montagabend geschlossen, wie der Webseite des Unternehmens zu entnehmen war. Das Online-Medium «Hauptstadt» hatte zuerst darüber berichtet.

Das Unternehmen befand sich seit März 2025 in einer Sanierung, für einen Turnaround wäre zusätzliches Investorenkapital nötig gewesen. Trotz mehrerer Gespräche sei die Finanzierung aber gescheitert, hiess es in der Mitteilung. Man sei «tief traurig und enttäuscht», dass es nicht gelungen sei, das Format erfolgreich weiterzuführen, wurde Mitgründer Tom Winter zitiert.

Rüedu betrieb in der Stadt und Agglomeration Bern rund 20 durchgehend zugängliche Selbstbedienungs-Standorte in Form von Containern oder festen Ladenlokalen. Im vergangenen Jahr zählte das Unternehmen laut eigenen Angaben rund 52'000 Kundinnen und Kunden. (dab/sda)