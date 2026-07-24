San Pellegrino ist zurzeit knapp. Bild: Shutterstock

Deswegen fehlt San Pellegrino in den Regalen

Bei Migros und Denner stehen Kundinnen und Kunden derzeit vor leeren San-Pellegrino-Regalen. Auch bei Aldi gibt es das Wasser nicht überall zu kaufen. Die Gründe.

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Seit einigen Tagen wundern sich Kundinnen und Kunden von Migros und Denner: Die Regale mit dem beliebten San-Pellegrino-Mineralwasser sind leer. Auch bei Aldi ist das Getränk in einigen Filialen ausverkauft, berichtet der «Blick».

Das Mineralwasser aus den italienischen Alpen ist auch in der Schweiz beliebt. Gerade bei den derzeitigen Temperaturen greifen viele Kundinnen und Kunden vermehrt zur Wasserflasche. Doch weshalb sind die Regale plötzlich leer? Wo ist das San Pellegrino geblieben?

Migros verhandelt derzeit mit Nestlé. Bild: www.imago-images.de

Bei der Migros ist das Problem das liebe Geld. Das Unternehmen verhandelt derzeit mit Nestlé die Einkaufspreise von San Pellegrino. Dies hat auch Auswirkungen auf Denner, Migrolino und Migros Online.

«Ziel dieser Verhandlungen ist, faire und nachvollziehbare Preise sicherzustellen», meint die Medienstelle auf Anfrage der Zeitung. Neben tieferen Preisen für die Kundschaft geht es dabei auch um den Schutz der Marge. Muss die Migros mehr für das Produkt zahlen, trägt sie es entweder selber oder der Preis wird auf die Konsumentinnen und Konsumenten umgewälzt.

Das sagt Aldi

Aldi nennt als Grund für die teilweise leeren Regale die derzeitige Hitzewelle: «Aufgrund des warmen Wetters haben wir in den letzten Wochen eine erhöhte Nachfrage nach Mineralwasser verzeichnet», erklärt der Discounter dem «Blick». «Im Einzelfall kann das dazu führen, dass ein Produkt in einer Filiale kurzfristig nicht mehr verfügbar ist.»

(kek)