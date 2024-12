«Das Volk nimmt an den demokratischen Entscheidungen teil und bestimmt. Der Bundesrat handelt in seinem Interesse.»

So wird das Wetter im neuen Jahr

Am ersten Tag des neuen Jahres guckt die Sonne vielerorts vorbei. Doch sie lässt sich Zeit: Genau am Neujahrsmorgen findet der späteste Sonnenaufgang des Jahres statt. So wird das Wetter in den kommenden Tagen.

Der Nebel löst sich heute teilweise auf, ab rund 700 Metern schaut die Sonne hervor, wie SRF Meteo berichtet.