Das Volk bestimmt?

So sieht das neue Bundesratsfoto aus – und das sind die Reaktionen

Das offizielle Bundesratsfoto wurde in einer Auflage von 45'000 Exemplaren gedruckt und kann auf der Website des Bundesrates heruntergeladen und bestellt werden. (rst)

«Das Volk nimmt an den demokratischen Entscheidungen teil und bestimmt. Der Bundesrat handelt in seinem Interesse.»

«Mit diesem Bild will ich betonen, dass die Institution Bundesrat aus der Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger hervorgeht.»

Wie die Bundeskanzlei mitteilt, sei der Fotograf Arthur Gamsa im ganzen Land herumgereist und habe Tausende von Personen angesprochen. In jedem Kanton hätten sich mindestens 40 bereit erklärt, mitzumachen. Hier das Making-of des diesjährigen Bundesratsfotos im Video:

Am ersten Arbeitstag des neuen Verteidigungsministers hat die Bundeskanzlei auch gleich das aktualisierte Bundesratsfoto publiziert. Martin Pfister ersetzt dabei seine Vorgängerin Viola Amherd.

