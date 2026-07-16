Das Produkt kann Listerien aufweisen. Bild: Coop

Kann Listerien aufweisen: Achtung vor diesem Rauchlachsstreifen

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Coop ruft «Prix Garantie Rauchlachsstreifen» zurück. Das Produkt kann Listerien aufweisen. Es besteht eine potenzielle Gesundheitsgefährdung und es wird empfohlen, das Produkt nicht zu konsumieren.

Vom Rückruf betroffen sind Produkte mit folgenden Mindesthaltbarkeitsdaten: 15. Juli 2026, 16. Juli 2026, 22. Juli 2026, 23. Juli 2026, 29. Juli 2026 und 30. Juli 2026. Produkte mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten sind nicht betroffen.

Die betroffenen Produkte wurden bereits für den Verkauf gesperrt. Erhältlich waren die Produkte vom 29. Juni 2026 bis 15. Juli 2026 in den Coop-Supermärkten, in den Warenhäusern von Coop City und auf Coop.ch. Bereits gekaufte Ware kann in die Verkaufsstellen zurückgebracht werden. Der Verkaufspreis wird zurückerstattet. (ome)