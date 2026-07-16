klar18°
DE | FR
burger
Schweiz
Coop

Kann Listerien aufweisen: Achtung vor diesem Rauchlachsstreifen

Coop ruft Prix Garantie Rauchlachsstreifen zurück
Das Produkt kann Listerien aufweisen.Bild: Coop

Kann Listerien aufweisen: Achtung vor diesem Rauchlachsstreifen

16.07.2026, 02:0716.07.2026, 02:07

Coop ruft «Prix Garantie Rauchlachsstreifen» zurück. Das Produkt kann Listerien aufweisen. Es besteht eine potenzielle Gesundheitsgefährdung und es wird empfohlen, das Produkt nicht zu konsumieren.

Vom Rückruf betroffen sind Produkte mit folgenden Mindesthaltbarkeitsdaten: 15. Juli 2026, 16. Juli 2026, 22. Juli 2026, 23. Juli 2026, 29. Juli 2026 und 30. Juli 2026. Produkte mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten sind nicht betroffen.

Bild

Die betroffenen Produkte wurden bereits für den Verkauf gesperrt. Erhältlich waren die Produkte vom 29. Juni 2026 bis 15. Juli 2026 in den Coop-Supermärkten, in den Warenhäusern von Coop City und auf Coop.ch. Bereits gekaufte Ware kann in die Verkaufsstellen zurückgebracht werden. Der Verkaufspreis wird zurückerstattet. (ome)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Frankreich feiert den Bastille-Tag 2026 mit einer Militärparade
1 / 27
Frankreich feiert den Bastille-Tag 2026 mit einer Militärparade

Frankreich feiert am 14. Juli Nationalfeiertag
quelle: keystone / thomas padilla
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Waldbrände wüten in Ontario, Kanada
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Tennisstars spielen sich Bälle über den Köpfen der Gstaader zu
In Gstaad im Berner Oberland findet derzeit das 250er-Tennisturnier der Männer statt. Als Promotion für das Event, das auch als «Wimbledon der Alpen» bekannt ist, haben der Grieche Stefanos Tsitsipas und der Norweger Casper Ruud abseits des Platzes eine kleine Showeinlage hingelegt. Und zwar direkt über den Köpfen der Fussgängerinnen und Fussgänger, mitten im Dorf. So sah diese sogenannte «Balcony Challenge» aus:
Zur Story