Welche Kantone ihre Skigebiete offen lassen – und welche nicht

Der Bundesrat sieht vorläufig von einer landesweiten Schliessung der Skigebiete ab. Einige Kantone haben nun die Zügel aber selber angezogen und die Skigebiete geschlossen. Eine Übersicht.

Schliessung in der Zentralschweiz – Uri entscheidet am Wochenende

Wegen der angespannten epidemiologischen Lage haben die Kantone Luzern, Schwyz, Obwalden, Nidwalden und Zug entschieden, ihre Skigebiete ab dem 22. Dezember zu schliessen. Die Corona-Lage lasse es nicht zu, dass diese den Betrieb weiterführten oder überhaupt erst aufnehmen würden, erklärte der Luzerner Regierungsrat.

Die sieben Skigebiete, die um eine Betriebserlaubnis für die nächste Zeit nachgesucht hätten, erhielten deswegen einen abschlägigen Bescheid. Betroffen sind im Kanton Luzern etwa Sörenberg und im Kanton Schwyz der Stoos oder der Hoch-Ybrig. Geschlossen bleiben die Skilifte auch in Engelberg-Titlis.

Die beiden Kantone begründen die Schliessung der Skigebiete bis mindestens dem 29. Dezember auch mit der Lage in den Spitälern. Die Kapazitäten seien praktisch ausgeschöpft.

Auch Nidwalden schliesst seine Ski- und Sesselliftanlagen sowie Ski- und Schlittelpisten vom 22. bis 29. Dezember. Nur über wenige Pistenkilometer verfügt der Kanton Zug, doch auch dort wird der Skibetrieb per 22. Dezember eingestellt. Es sei nicht absehbar, dass sich die epidemiologische Lage verbessere, teilte der Kanton mit.

Ein wichtiger Zentralschweizer Wintersportkanton ist mit dem Skigebiet von Andermatt der Kanton Uri. Wie es dort weitergeht ist aber noch offen. Er werde am Wochenende über den Weiterbetrieb der Skigebiete und allfällige weitere Massnahmen entscheiden, teilte der Regierungsrat mit.

St.Gallen vor Schliessung

Bereits am Dienstag hiess es aus St.Gallen, dass man den Skibetrieb wohl ab 22. Dezember einstellen wird. Regierungspräsident Bruno Damann (CVP) sagte an einer Pressekonferenz, dass man auf die hohen Zahlen reagieren müsse. «Es wird sicher relativ strenge Massnahmen geben müssen.»

Wenn sich die Lage nicht verbessere, werde der Kanton am 22. Dezember den Skigebieten keine Bewilligung erteilen. Damann machte am Dienstag deutlich, dass davon ausgeht, dass die Skigebiete schliessen müssen. Für Skiurlaub in Flumserberg, Pizol und Wildhaus-Gamserrug sieht es derzeit nicht gut aus.

Berner Spitäler am Anschlag – Skilifte bleiben offen

Im Kanton Bern bleiben die Skigebiete vorläufig offen. Die Berner Regierung ruft aber die Bevölkerung zu grosser Vorsicht auf und will die Skigebiete schliessen, falls sich die Situation in den Spitälern verschlimmern sollte.

Der bernische Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP) sagte, die Spitäler Frutigen-Meiringen-Interlaken AG (fmi) hätten in einem Brief um Schliessung der Skigebiete in ihrem Einzugsgebiet ersucht. Das Personal sei erschöpft. Diesen «Hilferuf» nehme die Kantonsregierung sehr ernst.

Wallis lässt Skigebiete und Restaurants offen

Die vom Bundesrat am Freitag angekündigten Massnahmen werden das Wallis «vorerst nicht betreffen», sagte der Präsident der Kantonsregierung, Christophe Darbellay, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Insbesondere die Restaurants in den Skigebieten würden geöffnet bleiben.

Mit einer Virusreproduktionsrate von 0,97 bleibe das Wallis knapp unter der vom Bund geforderten Mindestmarke von 1,0, erklärte Darbellay. Die tägliche Häufigkeit von Infektionen bleibe über sieben Tage gesehen unter dem nationalen Durchschnitt.

Damit bleiben die Massnahmen im Tourismuskanton vorerst unverändert, Cafés und Restaurants bleiben bis 22.00 Uhr geöffnet. Auch für die Skigebiete ändert sich vorerst nichts. Diese Woche hatte der Kanton 48 Bergbahngesellschaften Betriebsgenehmigungen erteilt.

Dass mögliche Skiunfälle die Spitäler überfordern könnten, befürchte der Staatsrat nicht. Oft gehe es um Bagatellverletzungen, auch schwerere Fälle landen selten auf der Intensivstation.

Bündner Regierung entscheidet am Montag

Statt das Ende des kantonalen Mini-Lockdowns zu verkünden, muss die Bündner Regierung jetzt einen nationalen Restaurant-Lockdown mittragen. Ob die Skigebiete im Tourismuskanton über die Weihnachtstage offen bleiben, entscheidet sich am Montag.

Die Bündner Regierung verlängerte im Kampf gegen das Coronavirus den Anfang Dezember verfügten kantonalen Beizen-Lockdown um vier Tage. Das bedeutet, dass die Restaurants bis 22. Dezember geschlossen bleiben.

Nun dürfen die Restaurants in Graubünden für einen weiteren Monat keine Gäste empfangen. «Wir nehmen die Entscheide des Bundesrats zur Kenntnis», sagte der Bündner Gesundheitschef Peter Peyer (SP) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Klar sei, dass es für die Restaurants weitere Einbussen gebe. Diese Ausfälle müssten vom Bund oder allenfalls von den Kantonen gedeckt werden.

Der Lockdown in der Gastrobranche trifft auch die Restaurants in den Skigebieten. Die Bergbahnen sind im Kanton Graubünden derzeit in Betrieb. «Wir entscheiden am Montag, ob sie das auch weiterhin bleiben können», sagte Peyer. Dabei spielten nicht nur die Schutzkonzepte der Bergbahnen, sondern auch die Kapazitäten in den Spitälern eine Rolle. Zurzeit seien 12 der 22 Intensivbetten belegt, so Peyer. Fakt sei, dass über die Festtage statt 200'000 Menschen doppelt so viele im Kanton seien. (cma/sda)

