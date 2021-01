Schweiz

Zwei St. Moritzer Nobel-Hotels unter Quarantäne – das Wichtigste in 7 Punkten



Was ist passiert?

Das Gesundheitsamt des Kantons Graubünden stellt zwei Hotelbetriebe in St. Moritz unter Quarantäne. Die südafrikanische Variante des mutierten Coronavirus wurde dort festgestellt.



Wie viele Menschen haben sich angesteckt?

Die Behörden schreiben von rund einem Dutzend Fälle. Das gehäufte Auftreten des mutierten Virus wurde am Sonntagabend in St. Moritz festgestellt. Laut Christian Gartmann, Leiter der Taskforce «Corona II» Engadin, seien es vor allem Hotelangestellte, die positiv getestet wurden. Im «Blick» sagt Gartmann: «Es handelt sich um keinen wilden Ausbruch, sondern um eine Häufung von Fällen.» Er sieht die angeordnete Quarantäne als Vorsichtsmassnahme.

Welche Hotels sind betroffen?

Die gehäuften Ansteckungen sind gemäss übereinstimmenden Medienberichten in zwei Nobelhotels aufgetreten: dem Kempinski und dem Badrutt's Palace Hotel.



Das Palace schreibt in einer Mitteilung, man habe seit Mitte Dezember 1500 Tests bei den Mitarbeitern durchgeführt. Zudem verlangen man von den Gästen vor dem Check-in den Nachweis eines negativen Corona-Tests.



Was passiert nun in den Hotels?

In beiden Hotels ordnete das Gesundheitsamt Massentests an. Wie Fabrizio D'Aloisio, Medienverantwortlicher von St. Moritz Tourismus, gegenüber «20 Minuten» sagt, würden alle alle Hotelgäste und Mitarbeiter getestet. Zun Einsatz kommen PCR-Tests, mit denen man den neuen Virusstrang nachweisen kann. Man wolle die die Quarantäne der Gäste, die nicht betroffen sind, so kurz wie möglich halten, so D’Aloisio weiter.



Das Badrutt's Palace schreibt in einer Medienmitteilung, Gäste, die ihre Abreise für heute Montag geplant haben, dürfen das Hotel erst nach einem negativen Test verlassen. Die Tests würden direkt im Hotel durchgeführt.



Wie begründen die Behörden das Vorgehen?



Das Bündner Gesundheitsamt ist laut eigenen Angaben besorgt. Die südafrikanische Virusmutation (501.V2) sei deutlich ansteckender als jene Variante, die bisher weltweit vorgeherrscht habe. Sie ist ähnlich wie die britische Variante (B.1.1.7) , dürfte aber unabhängig von ihr entstanden sein.



Gibt es weitere Massnahmen?

Ja. In St. Moritz sind die Schulen sowie die Skischulen bis auf weiteres geschlossen. Zudem sind Vereinsaktivitäten und Sporttrainings mit Jugendlichen gestrichen. Auf dem gesamten Gemeindegebiet besteht neu eine Maskentragpflicht.

Das Gesundheitsamt empfiehlt den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Gästen dringend, auf alle nicht notwendigen Kontakte mit anderen Personen zu verzichten. Die Abstands- und Hygieneregeln seien konsequent einzuhalten. Die Skilifte laufen im Moment aber weiter.



Wie gehts es jetzt weiter?

Morgen Dienstag werden in St. Moritz Flächentests für die Bevölkerung und Touristen durchgeführt. Der Test ist freiwillig. Das Gesundheitsamt empfiehlt aber dringend, an diesem Test teilzunehmen. Dank der aktiven Teststrategie und der Erfahrungen aus den Pilottests vom letzten Dezember sei es laut dem Gesundheitsamt möglich, rasch gezielt Massnahmen gegen die Ausbreitung des mutierten Virus in St. Moritz umzusetzen, hiess es weiter. (mlu/sda)

