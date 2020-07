Schweiz

Coronavirus

Coronavirus in Zürich nach Alter, Geschlecht und Wohnort



Bild: keystone

Wer im Kanton Zürich vom Coronavirus betroffen ist

Nachdem sich das Virus anfangs vorwiegend im Tessin und in der Romandie ausbreitete, finden aktuell die meisten Infektionen im Kanton Zürich statt. Das ist über die Zürcher Covid-19-Patienten bekannt.

Von den rund 1000 Schweizer Neuinfektionen der letzten zwei Wochen stammen fast 300 aus dem Kanton Zürich. Er ist damit der in absoluten Zahlen meistbetroffene Kanton der Schweiz.

Bestätigte Neuinfektionen der letzten 14 Tage pro Kanton

Zu Spitzenzeiten Mitte März wurden in Zürich teilweise bis zu 200 bestätigte Neuinfektionen täglich gemeldet. Anfangs Juli erlebte Zürich zwar einen Wiederanstieg, die Zahlen kletterten allerdings maximal auf 57 Personen an einem Tag. In den letzten Tagen zeigte die Trendkurve über 7 Tage wieder nach unten.

Täglich positiv Getestete im Kanton Zürich und 7-Tage-Schnitt Bild: watson

Zurzeit befinden sich zwölf Personen im Kanton Zürich in Spitalbehandlung, davon werden drei künstlich beatmet. Seit Beginn der Pandemie sind 131 Personen verstorben.

Relevant im Zusammenhang mit den Infektionszahlen ist auch die Anzahl durchgeführter Tests. Für letzte Woche gibt der Kanton Zürich 16'362 Tests an, wovon 196 positiv waren. Das ergibt eine Positivitätsrate von 1,2 Prozent. Über die gesamte Schweiz gesehen lag diese im gleichen Zeitraum bei 1,1 Prozent.

Geographische Verteilung

Ab sofort veröffentlicht die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich Infizierte pro Postleitzahl. «Das Aufflammen von Infektionsherden» sei jetzt mehr von Interesse als Alter und Geschlecht der einzelnen positiv Getesteten, schreiben die Verantwortlichen auf Twitter.

Auf der Kurznachrichtenplattform werden die neuen Daten des Kantons Zürich verbreitet gelobt – allerdings bemängelten einige Nutzer, dass 0 bis 3 Fälle in derselben Farbe abgebildet werden. So ist nicht erkennbar, wo es zurzeit wirklich keine Fälle gibt. Gut möglich, dass für die Gesundheitsdirektion genau dies der ausschlaggebende Punkte für diese Kategorisierung war, da sich sonst Leute in diesem Gebiet unvorsichtig verhalten könnten.

Geographische Verteilung der Covid-19-Fälle nach PLZ (in den letzten 7 Tagen) Bild: watson/gesundheitsdirektion kt zürich

Ausserdem hat die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich auch eine Karte zu den positiv Getesteten pro 10'000 Einwohner veröffentlicht.

Bild: watson/gesundheitsdirektion kt zürich

Verteilung nach Altersklasse

Über die gesamte Pandemie gesehen haben sich im Kanton Zürich am meisten Menschen zwischen 50 und 60 Jahren mit dem Virus angesteckt.

Seit jedoch alle Patienten – also auch solche mit sehr milden Symptomen – getestet werden, tauchen auch immer mehr Junge in der Statistik auf. In den letzten sieben Tagen war die Alterskategorie zwischen 20 und 30 Jahren sogar die am stärksten betroffene.

Geschlecht

Im Kanton Zürich wurden bisher insgesamt mehr Frauen positiv auf das Coronavirus getestet. In den letzten zwei Wochen waren es allerdings deutlich mehr Männer (168) als Frauen (125).

Verstorben an den Folgen von Covid-19 sind ebenfalls etwas mehr Männer.

Bild: watson

