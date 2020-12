Schweiz

Coronavirus

Skifahren trotz Corona: In diesen Skigebieten vermeidest du Gondeln



Bild: KEYSTONE

Keine Lust auf volle Gondeln? In diesen Skigebieten gibt's die meisten Freiluft-Lifte



Bilder von überfüllten Gondeln schrecken viele Wintersportler vor einem Besuch in den Bergen ab. Doch es gibt auch Skigebiete, in denen man kilometerlanges Pistenvergnügen ohne geschlossene Kabinen geniessen kann.

Wie wird der Skiwinter werden? Noch ist unklar, mit welchen Einschränkungen die Skigebiete in den nächsten Monaten rechnen müssen. Innenminister Alain Berset schlägt unter anderem eine Beschränkung der Auslastung der Seilbahnen mit Stehplätzen vor (mehr dazu hier).

Wie plant man also Tage im Schnee? Dass man sich bei der Anreise und bei einem allfälligen Restaurantbesuch schützen muss – geschenkt. Ein weiterer Ansatz wäre, Skigebiete mit «offenen Bahnanlagen», also beispielsweise Schleppliften oder Sesselbahnen, zu bevorzugen.

So kann man die Fahrt in einer engen Kabine mit Dutzenden Fremden umgehen – schliesslich dürfte das Ansteckungsrisiko an der frischen Luft deutlich kleiner sein. Wir haben Schweizer Skigebiete auf dieses Kriterium der «Frischluft-Anlagen» untersucht.

Skigebiete mit den meisten offenen Bahnanlagen

Unter den rund 250 untersuchten Skigebieten auf der Übersichtsplattform bergfex.ch finden sich fünf Skigebiete, die jeweils mindestens 40 Kilometer Pistenlänge aufweisen und ausschliesslich mit Bahnanlagen ohne geschlossene Kabinen funktionieren.

Nebst den vier mittelgrossen Skigebieten sticht hier vor allem Obersaxen Mundaun im Kanton Graubünden hervor. Das Skigebiet gehört mit 120 Kilometern zu den grösseren Skigebieten in der Schweiz und bietet mit 14 Sessel- und Schleppliften viel Abwechslung an der frischen Luft.

Skigebiete ohne Gondeln:

Obersaxen Mundaun GR:

14 offene Anlagen, 120 km Arolla VS:

5 offene Anlagen, 47 km Evolène VS:

4 offene Anlagen, 42 km

Vallée de Joux NE:

9 offene Anlagen, 42 km Brigels Waltensburg Andiast GR:

6 offene Anlagen, 40 km



Bild: shutterstock

Nebst den oben aufgelisteten Skigebieten ohne Gondeln gibt es einige, die zwar vereinzelt mit geschlossenen Bahnen ausgestattet sind, aber deutlich mehr offene Lifte aufweisen.

Sofern diese nicht einzig durch eine geschlossene Bahn erreichbar sind – wie beispielsweise die Skigebiete Samnaun GR oder «Les Diablerets» VS – und über mindestens 50 Pistenkilometer verfügen, sind sie hier aufgelistet:

Skigebiete mit wenig Gondeln:

Leysin – Les Mosses – La Lécherette VD:

24 offene Anlagen, 1 Gondel, 100 km

Hinweis: Skibus verbindet die beiden Teile des Skigebiets in 9 Minuten

Portes du Soleil VS:

172 offene Anlagen, 14 Gondeln, 650 km

Hinweis: Bei Start in Champoussin, Morgins oder Les Crosets können Zubringergondeln vermieden werden. Französischer Teil des Skigebiets ist geschlossen. Fribourg Region FR:

45 offene Anlagen, 3 Gondeln, 162 km

Hinweis: Moléson nur mit Gondel befahrbar, einzelne Teile im Skigebiet nicht mit Pisten verbunden

St-Luc / Chandolin VS:

14 offene Anlagen, 1 Standseilbahn, 60 km

Hinweis: Bei Start in Chandolin kann die Benutzung der Standseilbahn vermieden werden

Hoch-Ybrig SZ:

11 offene Anlagen, 1 Gondel, 50 km

Hinweis: Bei Start in Hoch-Ybrig Laucheren kann eine Gondelbahn vermieden werden Anzère VS:

10 offene Anlagen, 1 Gondel, 58 km

Hinweis: Bei Start in Les Rousses kann die Gondelbahn vermieden werden Scuol Motta Naluns GR:

9 offene Anlagen, 1 Gondel, 70 km

Hinweis: Bei Start in Ftan kann die Gondelbahn vermieden werden

Sörenberg LU:

15 offene Anlagen, 2 Gondeln, 60 km

Hinweis: Mehrere Parkplätze bei Sesselliften im Tal verfügbar, damit die Gondeln vermieden werden können, Brienzer Rothorn nur mit Gondel erreichbar Arosa Lenzerheide GR:

35 offene Anlagen, 8 Gondeln, 225 km

Hinweis: Mehrere Möglichkeiten für Einstieg bei Sesselliften



Bild: keystone

Skigebiete mit den wenigsten offenen Bahnanlagen

Am unteren Ende unseres Rankings der «Skigebiete mit Frischluft-Beförderung» finden sich alle, die überhaupt nur mit einer geschlossenen Bahn erreichbar sind. Darunter befinden sich oftmals solche mit Hochplateau. Allerdings muss man solche Zubringerbahnen in der Regel nur einmal pro Tag (oder sogar pro Skiferienwoche) benutzen, was die Ansteckungsgefahr relativiert.

Schwieriger wird es bei Skigebieten, in denen man sich ohne Gondeln kaum fortbewegen kann – oder zumindest einen Grossteil der Pisten aussen vor lassen muss.



Noch ein Grund, warum man Abstand halten sollte beim Anstehen am Skilift: Video: watson/Vanessa Hann, Emily Engkent

Klein-Skigebiete

Und dann gäbe es noch die Alternative, auf ein kleines Skigebiet auszuweichen. Hier die Liste der Schweizer Skigebiete mit weniger als 40 Pistenkilometern, aber mehr als 5 Anlagen – in denen du dich nie in eine Gondelkabine begeben musst. Zusätzlich bist du hier oftmals günstiger unterwegs als in den grossen Skigebieten.

Kleine Skigebiete ohne Gondeln:

La Dôle – Jura sur Léman NE:

20 offene Anlagen, 29 km Les Paccots FR:

10 offene Anlagen, 20 km Moosalpregion VS:

9 offene Anlagen, 25 km Sainte Croix - Les Rasses VD:

9 offene Anlagen, 20 km Les Bugnenets – Savagnières BE:

8 offene Anlagen, 30 km Ovronnaz VS:

8 offene Anlagen, 30 km

Nara / Leontica-Cancori TI:

7 offene Anlagen, 30 km Saint Imier – Mont Soleil BE:

7 offene Anlagen, 30 km Toggenburg Wildhaus SG:

7 offene Anlagen, 23 km Mont-Noble / Nax VS:

6 offene Anlagen, 35 km



Daten Alle Angaben stammen von der Übersichtsplattform bergfex.ch. Seillifte und Zauberteppiche wurden nicht berücksichtigt. Hast du einen Fehler entdeckt? Dann melde dich unter lea.senn@watson.ch.

