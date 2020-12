Schweiz

Coronavirus

Corona-Massnahmen: Das plant Berset für die Skigebiete



Weniger Skifahrer, Beizensperrstunde um 15 Uhr – das plant Berset für den Wintersport



Wie wird die Wintersaison 2020/21 aussehen? Gesundheitsminister Alain Berset ging am Montag anscheinend mit einem umfassenden Verordnungsentwurf in die Vernehmlassung bei den Kantonen, heisst es in einem Bericht des «Tagesanzeigers», dem das entsprechende Papier vorliegt.

Der umstrittenste Punkt: Die Regelung der Besucherzahlen. Berset offeriere gemäss dem Bericht den Skigebieten zwei Varianten:



lassen die Skigebiete höchstens zwei Drittel der Anzahl Gäste des bestbesuchten Tages der vergangenen Saison zu. Oder: Die Gästezahl wird auf 80 Prozent des Durchschnitts der Weihnachtsfeiertage in den letzten fünf Jahren begrenzt.

Weiter sieht das Papier vor, dass Seilbahnen mit Stehplätzen nur zu zwei Dritteln ausgelastet werden dürfen. Dies setzen etliche Bergbahnen bereits freiwillig um. Beim Anstehen am Lift sollen neben Maskenpflicht auch Abstandsregeln gelten.

Ebenfalls gibt es Beschränkungen bei der Gastwirtschaft: Die Gäste sollen nur in Bergrestaurants eintreten dürfen, wenn auch ein Tisch frei sei. Zudem sollen Restaurants und Skihütten bereits um 15 Uhr schliessen.

In den Skigebieten ist man über diese Massnahmen nicht erfreut. Wie Mario Davatz von den Berbahnen Grüsch-Danusa gegenüber des Tagesanzeigers sagte:

«Mit den Forderungen Bersets wird dem Druck aus dem Ausland nachgegeben, obwohl bei den Bergbahnen bisher überhaupt nichts passiert ist.» Tagesanzeiger

Dem Ausland wiederum dürften die Massnahmen in der Schweiz zu schwach sein: Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte hatte letzte Woche gefordert, mit der Ski-Saison erst Mitte Januar zu starten. Unterstützung erhielt er von Deutschland und Frankreich. Nicht einverstanden damit ist der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz. Er möchte selber darüber entscheiden, wann und ob die Skigebiete offen bleiben. (saw)



