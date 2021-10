Deshalb ist die Zertifikatspflicht nicht diskriminierend

Interview

Long Covid bei Kindern: «Eltern sollen nicht in Panik verfallen»

Daniel Vilser ist einer der wenigen Ärzte, die sich mit Long Covid bei Kindern auskennen. Er rät seinen Kollegen dringend, die Symptome der Kinder ernst zu nehmen. Eine Abschottung der Kinder findet er aber falsch.

Für Erwachsene mit Long Covid gibt es in der Schweiz in fast allen Spitälern Anlaufstellen, für Kinder fehlt diese Hilfe. In Deutschland hingegen registrieren die Long-Covid-Teams für Kinder an den Spitälern in München und Jena eine grosse Nachfrage. An der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Jena wurde das Angebot diesen Januar gestartet. Behandelt werden Folgeerkrankungen einer Coronainfektion – manchmal auch nach dem akuten Entzündungssyndrom PIMS. Die meisten allerdings klagen …