Wer bisher in der Schweiz am Coronavirus erkrankt ist

Wichtiger Hinweis zu den Daten

Ein aussagekräftiges Fazit zu der Anzahl der Infizierten und Verstorbenen und zu den betroffenen Regionen wird man erst mit einigen Tagen (oder sogar Wochen) Abstand ziehen können.



Die in den letzten Tagen veröffentlichten Momentaufnahmen unterliegen starken Schwankungen. Grund dafür ist unter anderem das veraltete Meldesystem für Ärzte. So müssen sie das Meldeformular ausdrucken, von Hand ausfüllen und innert 24 Stunden an die zuständige Stelle faxen.



Abgesehen davon sind – trotz den steigenden Fallzahlen – in vielen Regionen zu wenige Personen erkrankt, um für die Region zu diesem Zeitpunkt aussagekräftige Schlüsse zu ziehen. Auch der zeitliche Verlauf spielt eine Rolle: So sind beispielsweise im Tessin die mit Abstand meisten Fälle zu verzeichnen, das Virus hat die Menschen allerdings dort auch einige Tage vor den anderen Regionen erreicht. Die Angaben sind also als Momentaufnahme zu verstehen und mit Vorsicht zu geniessen.