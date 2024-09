Ab 2027 kannst du ab Basel direkt nach St. Gallen fahren – über Deutschland

Der HBE wird zweistündlich verkehren, in Stosszeiten stündlich. Er fährt zusätzlich zu den bereits bestehenden IRE-Zügen Basel-Singen/Friedrichshafen. Dadurch soll das Angebot für Pendlerinnen und Pendler optimiert werden, wie die SBB schreiben. Beim HBE wird Rollmaterial der neuesten Generation Flirt Evo der Firma Stadler Rail im Einsatz sein.

Die Strecke führt vom Badischen Bahnhof in Basel über Waldshut, Schaffhausen, Singen und Konstanz bis nach St. Gallen und Herisau. Die SBB Deutschland, Tochter der Schweizerischen Bundesbahnen, übernimmt den Betrieb, wie es weiter in der Mitteilung heisst.

Ab Dezember 2027 können Fahrgäste ohne Umsteigen in 2 Stunden und 20 Minuten von Basel nach St. Gallen fahren. Der Hochrhein-Bodensee-Express (HBE) wird zu einer deutlichen Fahrzeitverkürzung im Vergleich zur heutigen Verbindung führen, wie die SBB Deutschland am Freitag mitteilten.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Hier sprudelt so viel Thermalwasser wie sonst nirgends in Europa aus der Erde

Sony bringt die PS5 Pro auf den Markt – die Reaktionen in 17 Memes

Du hast die historische Debatte verpennt? Das Wichtigste in 17 Punkten

«Wenn man Ameti persönlich kennt, weiss man, dass es sich so zugetragen hat»

Stefan Raab überrascht vor TV-Comeback mit neuem Look – und ganz Deutschland dreht durch

Gegen Abbaupläne – 100 Tamedia-Journalisten demonstrieren in Genf und Lausanne

Die Belegschaft der Westschweizer Titel von Tamedia hat am späten Donnerstagmorgen in Genf und Lausanne für eine Stunde die Arbeit niedergelegt. Rund 100 Personen versammelten sich vor den Büros der «Tribune de Genève» und «24 heures». An der Aktion nahmen Journalistinnen und Journalisten, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter sowie Politikerinnen und Politiker teil. Die Waadtländer Kantonsregierung traf die Sozialpartner.