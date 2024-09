Bereits ab dem (heutigen) Donnerstag lassen sich die neuen Möglichkeiten in einer SBB-Handy-Applikation testen. Sie heisst «SBB Preview». Einzelne Funktionen der neuen Möglichkeiten beim Kauf von internationalen Billetten und Reservierungen seien auf dieser App noch nicht verfügbar, schreiben die SBB. Diese würden aber laufend zugeschaltet. (sda)

Auf der SBB-Mobile-App werden die SBB ab November auch internationale Reisen nach London, nach Bratislava oder nach Barcelona sowie weitere Verbindungen in angrenzende Länder anbieten. Bisher lassen sich solche Billette und die Reservationen via Internetseite der SBB und Reisezentren kaufen respektive vornehmen.

Tagesverbindungen in die Nachbarländer der Schweiz sowie die BeNeLux-Staaten werden via SBB-Mobile-App gebucht werden können - «vorläufig» aber noch keine Billette für Nachtzüge.

SBB verkaufen bald internationale Billette via Handy – aber noch nicht für Nachtzüge

