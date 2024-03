Philosophin und SRF-Moderatorin Annemarie Pieper stirbt 83-jährig

Mehr «Schweiz»

Die deutsche Philosophin Annemarie Pieper ist mit 83 Jahren verstorben. Pieper war Professorin an der Universität Basel und moderierte unter anderem die SRF-Sendung «Sternstunde Philosophie».

Während 40 Jahren war Pieper Mitglied des Stiftungsrats der Basler Karl-Jaspers-Stiftung, hiess es in einer am Mittwoch veröffentlichten Todesanzeige in der «Neuen Zürcher Zeitung». Demnach verstarb die Philosophin bereits am 15. Februar.

Annemarie Pieper.

Geboren wurde Pieper 1941 in der deutschen Stadt Düsseldorf. 1981 war sie als eine der ersten Frauen an die Universität Basel berufen worden, auf den Lehrstuhl des deutsch-schweizerischen Philosophen und Psychiaters Karl Jaspers. Das ging aus einem 2020 veröffentlichten Interview mit CH Media hervor. Mit 60 Jahren liess sie sich demnach frühzeitig pensionieren. «35 Jahre an der Universität lehren, das reicht», habe sie gesagt.

Die Schwerpunkte der Philosophin lagen vor allem auf dem Gebiet der Ethik, der feministischen Philosophie und der Existenzphilosophie. Ihre Einführung in die Ethik gehört zu den Standardwerken des Faches. (rbu/sda)