«Eine ganz fiese Kanaille»: Klaas Heufer-Umlauf teilt gegen Köppel aus

Moderator Klaas Heufer-Umlauf lästert in seinem Podcast «Baywatch Berlin» über Roger Köppel. Schon zu Beginn des Podcasts, den er zusammen mit Thomas Schmitt und Jakob Lundt betreibt, legt der Moderator los – über Roger Köppel und seinen Podcast «Weltwoche Daily».

Dazu sagt Klaas: «Ich habe wieder Nazi-Radio gehört, den Podcast von dem Roger Köppel aus der Schweiz, das ist so eine ganz fiese Kanaille.» Er meint auch, Köppel hole sich immer «ultrarechte Gäste» und stelle diesen vermeintlich neutrale Fragen. Klaas fährt fort: «Und dann melkt der die ab, dass sie die ganzen rechten Sachen sagen, die er hören will.»

Alice Weidel als Gast

Klaas spricht auch die Folge mit Alice Weidel an, die ebenfalls mal Gast in Köppels Podcast war und neuerdings Kolumnen für die Weltwoche schreibt. Klaas meint zu ihr: «Der Köppel lobt sie die ganze Zeit dafür, was sie für fantastische Reden halten kann. Der kommt gar nicht mehr raus aus dem Lob und lockt sie dann immer weiter dahin, dass sie das Lob schliesslich auch annimmt und erzählt, wie sie ein Team hat, das die Reden schreibt, sie aber stundenlang daran geschliffen hat.»

«Warum mischt der sich überhaupt in Deutschland ein als Schweizer?»

Der Moderator meint zu Köppel: «In den Neunzigern hätte man den einen Schleimer genannt. Der sieht aus, als hätte er sich die Haare mit der Bastelschere geschnitten und zieht immer die Hose so ein bisschen zu hoch. Warum mischt der sich überhaupt in Deutschland ein als Schweizer?» Er benennt Köppel zudem als «kurios». Weiter sagt er in Bezug zur SVP: «Sie ist wahrscheinlich schon viel älter als die AfD. Die sind da ja auch nicht ganz ohne, die da drüben.»

Köppel selbst reagierte auf einem kurzen Statement über nau.ch auf die Kritik. Er finde es «immer wieder charmant, wenn Deutsche einem Schweizer die Demokratie erklären oder gar absprechen wollen», so der Zürcher. (kek)