Bundespräsident Guy Parmelin am Rande einer SVP-Fraktionssitzung am Smartphone. Bild: Keystone

Eigene Bundesrats-App kommt 2027 – das kostet sie

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Der Bundesrat möchte die Bevölkerung ab Sommer 2027 mittels einer eigenen App über Beschlüsse, Reden und weitere Tätigkeiten informieren. Bisher lief das vor allem über Medienmitteilungen.

Inzwischen ist auch klar, wer den Auftrag für die App erhalten hat: die Berner Firma Apps with love AG. Sie wird die geplante App entwickeln, warten und für den Support zuständig sein – vorerst für zehn Jahre. Die Firma offerierte dafür 3'535'627 Franken.

Vor allem «in wirtschaftlicher Hinsicht» habe das Berner Unternehmen überzeugt, heisst es laut 20 Minuten auf der Beschaffungsplattform Simap. Von drei Offerten sei es die mit dem tiefsten Preis gewesen. Ausserdem biete sie das grösste Potenzial zur Weiterentwicklung.

Ein Grossteil der Kosten sei optional. «Für die Konzeption und Realisierung stehen maximal 325'000 Franken (exkl. MwSt.) zur Verfügung», schreibt die Bundeskanzlei gemäss «20 Minuten». Die restlichen 3,2 Millionen Franken stünden über die zehn Jahre hinweg zur Verfügung. «Die Weiterentwicklung der App soll aufgrund von Usererfahrungen und Zielerreichung erfolgen», heisst es weiter.

Notwendig sei die App vor allem aufgrund von KI, die Fakes und Deepfakes ermögliche, sagt die Bundeskanzlei auf Anfrage des Onlineportals. Daher sei es «noch wichtiger geworden, dass die Landesregierung über einen vertrauenswürdigen, von kommerziellen Plattformen unabhängigen Kanal verfügt, der auch vor Beeinflussungs- und Desinformationskampagnen geschützt ist». Die App soll auch in Krisen eine zuverlässige Informationsquelle sein.

Für die App würden keine neuen Inhalte erstellt, weshalb auch keine neuen Leute eingestellt würden. Ein bereits vorhandenes Redaktionssystem erlaube eine mehrfache Verwendung der Informationen auf unterschiedlichen Kanälen.

Nach voraussichtlich zehn Monaten soll die App fertig entwickelt sein. Wenn alles nach Plan läuft, soll sie Mitte 2027 fertiggestellt und in Betrieb genommen werden. (hkl)