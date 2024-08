Swisscom meldet grösseren «DDos-Angriff» – auch Twint betroffen

Was sind DDoS-Attacken?

Überlastungsangriffe, sogenannte DDoS-Attacken (Distributed Denial of Service), zielen auf die Verfügbarkeit von Web-Diensten ab. Bei solchen Angriffen werden die Opfer-Server durch eine grosse Anzahl an Anfragen überlastet. Das Datenvolumen erreicht oft mehrere hundert Gbit pro Sekunde (Gbit/s). Dies sind Volumen, die eine einzelne Organisation in der Regel ohne fremde Hilfe, respektive technische Gegenmassnahmen, nicht mehr bewältigen kann.



Häufig bieten Cyberkriminelle DDoS-Attacken gegen Bezahlung über einschlägige Telegram-Kanäle

an. Es handelt sich nicht um Hackerangriffe, da nicht in geschützte Netzwerke eingedrungen wird.