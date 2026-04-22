sonnig16°
DE | FR
burger
Schweiz
Eishockey

Ex-Trainer Patrick Fischer: Hockeyspieler Robin Grossmann äussert sich

Video: watson/nina bürge

Hockeyspieler Robin Grossmann nimmt Stellung zum Skandal um Patrick Fischer

22.04.2026, 14:2222.04.2026, 14:22

Am Dienstagabend kamen in der SRF-Sendung «Club» der «MySports»-Experte Alex Chatelain, die ehemalige Sportjournalistin Steffi Buchli, der watson-Eishockey-Experte Klaus Zaugg, der Eishockeyspieler Robin Grossmann sowie der Direktor von Swiss Olympic, Roger Schnegg, zusammen.

Sie diskutierten über die Entlassung von Patrick Fischer als Eishockey-Nationaltrainer wegen eines gefälschten Covid-Zertifikats.

Robin Grossmann, der mittlerweile beim EHC Biel-Bienne spielt, fand dabei klare Worte zu den Konsequenzen, die Fischer nun tragen muss.

Video: watson/nina bürge
Mehr zu diesem Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Falschparkern geht es an den Kragen: Dieses Auto scannt 1000 Nummernschilder pro Stunde
Besonders in Städten werden Autos der Bequemlichkeit halber gerne an Orten kurz abgestellt, wo dies eigentlich verboten ist: zum Beispiel auf einem Velostreifen, auf einer Busspur oder die Markierung des Parkfeldes wird überschritten. Genau diese Verstösse soll das Scan-Car in Zukunft ahnden – und getestet wird es bald auch in der Schweiz.
Zur Story