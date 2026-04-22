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Hockeyspieler Robin Grossmann nimmt Stellung zum Skandal um Patrick Fischer

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Am Dienstagabend kamen in der SRF-Sendung «Club» der «MySports»-Experte Alex Chatelain, die ehemalige Sportjournalistin Steffi Buchli, der watson-Eishockey-Experte Klaus Zaugg, der Eishockeyspieler Robin Grossmann sowie der Direktor von Swiss Olympic, Roger Schnegg, zusammen.

Sie diskutierten über die Entlassung von Patrick Fischer als Eishockey-Nationaltrainer wegen eines gefälschten Covid-Zertifikats.



Robin Grossmann, der mittlerweile beim EHC Biel-Bienne spielt, fand dabei klare Worte zu den Konsequenzen, die Fischer nun tragen muss.