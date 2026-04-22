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Urs Kessler spricht über den Brief von Roman Josi

Urs Kessler, Praesident Swiss Ice Hockey Federation spricht ueber seine Bilanz nach 100 Tagen im Amt an der Medienkonferenz der Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) am Mittwoch, 3. Dezember 2025 im Hote ...
Urs Kessler, Verbandspräsident von Swiss Ice Hockey, ist nicht verärgert über den Brief von Roman Josi.Bild: keystone

«Zeugt von Mut und Loyalität»: Das sagt Verbandspräsident Kessler zum Josi-Brief

Nati-Star Roman Josi sorgte mit seinem Brief, in dem er den Eishockeyverband aufforderte, an Patrick Fischer festzuhalten, für Schlagzeilen. Nun hat sich Verbandspräsident Urs Kessler dazu geäussert.
22.04.2026, 09:2022.04.2026, 09:20

Am Dienstagmorgen machte watson-Eismeister Klaus Zaugg publik, dass Nati-Captain Roman Josi in einem Brief an den Verband forderte, dass Patrick Fischer zur Eishockey-Nationalmannschaft zurückkehren darf.

«Selbstverständlich stehen wir 100 Prozent hinter Jan Cadieux (dem neuen Nati-Trainer). Gleichzeitig geht es in dieser Situation nicht um ihn, sondern um die bestmögliche sportliche Leistung, den Erfolg der Mannschaft und die Resultate, die wir gemeinsam erreichen können», steht im Brief, welcher dem Blick vorliegt, und weiter erklärt der Verteidiger der Nashville Predators: «Aus diesen Gründen bitten wir den Schweizerischen Eishockeyverband respektvoll, die aktuelle Entscheidung zu überdenken und eine kurzfristige Lösung zu prüfen, die es Patrick Fischer ermöglicht, das Team in dieser entscheidenden Phase zu unterstützen.»

Patrick Fischer, centre, head coach of the Swiss national ice hockey team, poses with his players Andrea Glauser, left, and Roman Josi, right, during a press conference of Switzerlands ice hockey tea ...
Roman Josi (rechts) forderte eine Rückkehr von Patrick Fischer (links).Bild: keystone

Zu Josis Brief sagt Verbandspräsident Urs Kessler gegenüber dem Blick: «Wir nehmen diesen sehr ernst. Roman Josi hat in seiner Verantwortung als Captain gehandelt, sein Brief zeugt von Mut und Loyalität und von der Zusammenarbeit, die in der Mannschaft herrscht. Ich respektiere das ausdrücklich, es ist wichtig, dass man diese Punkte anspricht.» Der Verbandspräsident ist alles andere als wütend auf Josi und erklärte auch, dass er seit dem letzten Mittwoch mit Josi in Kontakt stehe. Der 64-Jährige zeigt sich erstaunt, dass dieser Brief an die Öffentlichkeit gelangt ist.

Klar ist aber, dass Fischer ganz sicher nicht zur Nati zurückkehren wird. «Dieser Entscheid ist gefallen und unumstösslich», stellt Kessler klar. Gemäss dem Verbandschef haben sich alle Spieler und der gesamte Staff zu Cadieux bekannt. Kessler sagt dazu: «Cadieux hat diese Situation nicht herbeigeführt. Er ist ein exzellenter Trainer und wichtig ist, dass er unser vollstes Vertrauen hat und die Mannschaft geschlossen hinter ihm steht.»

Newly promoted Swiss Head Coach Jan Cadieux walks back to the bench during his first match as Head Coach of the national team, a friedly ice hockey match between Slovakia and Switzerland in Topolcany, ...
Jan Cadieux wird die Hockey-Nati an der Heim-WM coachen.Bild: keystone

Zum nächsten Mal auf dem Eis werden die Schweizer am Donnerstag und am Freitag stehen. In Testspielen gegen Ungarn feilen sie weiter an der WM-Form. (riz)

Eismeister Zaugg
Der «treue Roman», der letzte wahre Romantiker unseres Hockeys
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Patrick Fischer reist mit gefälschtem Covid-Zertifikat
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Wegen persönlicher Befangenheit: SRF-Ombudsfrau tritt im Fall Fischer in den Ausstand
Beim SRF sind nach dem Fischer-Skandal rund um das gefälschte Covid-Zertifikat gleich mehrere Beschwerden bei der Ombudsstelle eingegangen. Die eigentlich dafür zuständige Esther Girsberger ist nun in den Ausstand getreten, weil dabei ein Interessenkonflikt vorliegt.
SRF muss sich nach dem Covid-Zertifikat-Fälschungsskandal rund um Patrick Fischer gleich um mehrere Beschwerden kümmern. SRF-Redaktor Pascal Schmitz erfuhr bei einem Mittagessen von Fischer persönlich, dass dieser vor vier Jahren mit einem gefälschten Covid-Zertifikat zu den Olympischen Spielen in Peking reiste und dafür auch verurteilt wurde. Schmitz recherchierte daraufhin und es kam schlussendlich so weit, dass Fischer noch vor der Heim-WM entlassen wurde.
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