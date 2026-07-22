sonnig25°
DE | FR
burger
Schweiz
Justiz

Burkini in der Badi: Genfer Gericht stoppt Verbot

Gericht stoppt Verbot: Burkinis in Genfer Badis bleiben vorerst erlaubt

22.07.2026, 14:5322.07.2026, 14:53

Badegäste dürfen in den öffentlichen Schwimmbädern des Kantons Genf vorerst weiterhin lange Badekleidung und Burkinis tragen. Die Genfer Justiz hat ein umstrittenes Verbot vorläufig gestoppt.

Die Verfassungskammer des Genfer Justizgerichts gewährte der Beschwerde der «Koordination für inklusives Baden» die aufschiebende Wirkung und setzte die Regelung bis zum Entscheid in der Sache ausser Kraft.

Potenzielle Eingriffe in Grundrechte

Mit diesem Schritt solle der Zugang zu den Bädern während des Sommers gesichert werden, insbesondere angesichts der Hitzewelle, sagte Meriam Mastour, Initiantin der Koordination, am Mittwoch der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Sie bestätigte damit einen Bericht des Westschweizer Radio und Fernsehens RTS und der Zeitung «Tribune de Genève».

In ihrem am Montag ergangenen Entscheid hält die Verfassungskammer fest, die Beschwerdeführenden brächten auf den ersten Blick stichhaltige Rügen hinsichtlich möglicher Eingriffe in mehrere Grundrechte vor. Der Ausschluss von Personen, die sich aus religiösen Gründen, aus Schamgefühl oder aus gesundheitlichen Gründen bedecken wollten, könne während der Sommersaison einen schwer wiedergutzumachenden Nachteil verursachen.

Weiter stellte das Gericht fest, dass der Genfer Grosse Rat, der die seit Mai geltende Bestimmung verabschiedet hatte, keinen besonderen Grund für eine sofortige Anwendung geltend mache. Als einziges Argument werde der Wunsch nach einer Vereinheitlichung der Regeln angeführt. Nun wird die Beschwerde materiell geprüft.

Vorstoss der SVP

Die Änderung des Gesetzes über öffentliche Schwimmbäder schreibt Badekleidung vor, die oberhalb der Knie endet und die Arme frei lässt. Die Vorlage geht auf einen Vorstoss der SVP zurück, der ursprünglich das Tragen des Burkinis einschränken sollte.

Im Parlament wurde der Text jedoch allgemeiner formuliert. Der Genfer Staatsrat hatte sich gegen die Gesetzesänderung ausgesprochen und sie als Verstoss gegen die persönliche Freiheit und die Gemeindeautonomie bezeichnet.

Auch die Städte Vernier, Meyrin, Carouge, Lancy und Genf haben Beschwerde gegen das Gesetz eingereicht. Wie die Koordination für inklusives Baden, der rund ein Dutzend Organisationen angehören, kritisieren sie insbesondere das Fehlen eines klaren öffentlichen Interesses, mögliche gesundheitliche Folgen eines Verbots von UV-Schutzkleidung sowie eine Verletzung der persönlichen Freiheit. (sda)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Verhüllungsverbot? Hier redet ein Schweizer Paar, das wirklich weiss, wovon es spricht
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Hitzewelle: 15 Menschen sind im letzten Monat in der Schweiz ertrunken
In nur einem Monat sind in der Schweiz mindestens 15 Menschen ertrunken – zuletzt zwei Personen in der Aare. Laut der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft liegen die Fallzahlen derzeit über dem Vorjahreswert.
Die Zahl der Todesfälle lag bis zum 21. Juli über den Werten der Jahre 2024 und 2025, jedoch noch unter jenen von 2022 und 2023, wie ein Sprecher der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft (SLRG) auf Anfrage mitteilte. Über die Jahre betrachtet seien die Fallzahlen damit eher hoch, aber längst nicht so hoch wie noch vor 50 Jahren.
Zur Story