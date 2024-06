Unterschriftensammlung für Energiewende-Initiative wird abgebrochen

Konkret hätte das Volksbegehren in der Verfassung verankern wollen, dass die Erschliessung und Nutzung der Potenziale einheimischer erneuerbarer Energien zur Verbesserung der Energieeffizienz von nationalem Interesse sind. Trotz Sympathien habe das Begehren nicht genügend Unterstützung bekommen, schreiben die Initianten.

Um die für das Zustandekommen nötigen Unterschriften rechtzeitig zusammenzubekommen, hätte es noch grosser zusätzlicher Anstrengungen bedurft, heisst es im Communiqué vom Dienstag. Diese Unterstützung sei mit dem Ja zum Energie-Mantelerlass am 9. Juni aber unwahrscheinlich geworden.

Ein Windrad in Deutschland.

Ein Windrad in Deutschland. Bild: keystone

In der Parterrewohnung eines Mehrfamilienhauses ist in der Nacht auf Sonntag eine schwerverletzte Seniorin aufgefunden worden. Die Umstände sind nach Angaben der Polizei unklar. Nach ersten Erkenntnissen soll sich eine Person in der Wohnung befunden haben und geflüchtet sein.