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Heizöl: Die Preise schiessen immer höher. Es drohen Lieferengpässe

epa13167109 A ship sails in front of the Pfalzgrafenstein Castle on the Rhine River in Kaub, Germany, 13 August 2026. The Rhine River is experiencing record-low water levels amid a severe drought caus ...
Ein Frachtschiff tuckert bei Kaub über den Rhein. Aktuell ist das nur noch fast leer möglich.Bild: keystone

Der grosse Schweizer Heizölpoker– es drohen Lieferengpässe

28.09.2026, 19:2928.09.2026, 19:29
Patrick Toggweiler
Patrick Toggweiler

Der Preis für Heizöl in der Schweiz steigt und steigt. Im Juni kosteten 100 Liter noch weniger als 110 Franken. Doch seither geht es fast nur noch nach oben. Aktuell liegt der Heizölpreis im Durchschnitt über 160 Franken. Wer 3000 Liter tankt, zahlt bis zu 5000 Franken.

Der durchschnittliche Preis für 100 Liter Heizöl: Er liegt fast so hoch wie zu Beginn des Ukraine-Krieges.
Der durchschnittliche Preis für 100 Liter Heizöl: Er liegt fast so hoch wie zu Beginn des Ukraine-Krieges.Bild: Screenshot heizoel24.ch

1,5 Millionen Gebäude werden hierzulande noch immer mit Öl geheizt. Wegen der horrenden Preise pokern viele Schweizerinnen und Schweizer mit Heizölbestellungen. Die Nachfrage sei aktuell weiter unterdurchschnittlich, erfährt watson auf Anfrage bei grossen Schweizer Öllieferanten.

Und das, obwohl es im Sommer viele Schweizerinnen und Schweizer versäumt haben, frühzeitig Heizöl zu kaufen: «Die Füllstände sind so tief wie in den letzten fünf Jahren nicht mehr», schreibt uns Jan Fehr, Geschäftsführer des Detailhandels Energie bei Volenergy. Die Informationen decken sich mit denjenigen, die wir von Agrola und der Migrol erhalten.

Das Tanklager Mellingen fotografiert am Freitag, 17. April 2026 in Mellingen. Das Tanklager ist mit 25 Tanks mit einem Fassungsvermoegen von ueber 700000 Kubikmetern das groesste der Schweiz. Das Pfli ...
Tanklager in Mellingen: Die Schweiz verfügt über ein Pflichtlager an Benzin, Diesel und Heizöl, das die Versorgung für mindestens 4,5 Monate sichert.Bild: Keystone

Eine tiefe Nachfrage trotz geringer Füllstände bedeutet: Es kommt zu einem späteren Zeitpunkt zu einer Nachfrageexplosion – die wiederum Probleme verursacht: «Wenn viele Kundinnen und Kunden ihre Bestellung erst kurz vor oder während der Heizsaison aufgeben, kann dies zu Engpässen in der Auslieferungslogistik und entsprechend längeren Lieferfristen führen», erklärt Migrol-Pressesprecherin Diana Eisenberg.

Dass der Poker finanziell aufgeht, bleibt weiterhin unsicher: Die Houthi-Miliz kontrolliert bis auf Weiteres die Meerenge Bab el-Mandab. Die Strasse von Hormuz ist noch immer zu. Das unberechenbare Verhalten des US-Präsidenten lässt keine Prognose zu und jetzt liegt auch noch die Schifffahrt auf dem Rhein brach.

August 2026, Extremes Niedrigwasser am Mittelrhein***Der Rhein bei Trechtingshausen *** August 2026, Extremely Low Water Levels on the Middle Rhine***The Rhine near Trechtingshausen Copyright: xUdoxHe ...
Tanker auf dem Rhein: Noch nie führte der Mittelrhein so wenig Wasser wie aktuell.Bild: www.imago-images.de

Um Waren zu transportieren, führt der Rhein aktuell zu wenig Wasser. Normalerweise werden 30 bis 50 Prozent aller hierzulande verbrannten Mineralölprodukte über den Rhein importiert. Nun muss auf Tanklastwagen und die Schiene ausgewichen werden. Das treibt den Preis nach oben.

Der tiefe Rheinpegel kostet Schweizer Verbrennerfahrer über 160 Millionen Franken
Der tiefe Rheinpegel kostet Schweizer Verbrennerfahrer über 160 Millionen Franken

Für die Rheinschifffahrt auf dem Mittelrhein ist der Pegelstand bei Kaub zwischen Mainz und Koblenz entscheidend. Damit Frachtschiffe hier vollbeladen verkehren können, wird ein Pegel zwischen 150 und 200 Zentimeter benötigt. Aktuell steht er aber bei zwei Zentimeter (Stand 28. September 2026, 14.15 Uhr). Am Wochenende fiel er gar in den Negativbereich. Das ist möglich, weil der Pegelstand nicht dasselbe ist wie die Wassertiefe. Die Wassertiefe in der Fahrrinne beträgt bei einem Pegel von zwei Zentimetern noch 115 Zentimeter. Das ist viel zu wenig. Frachtschiffe könnten auf Grund laufen. Der Fährbetrieb bei Kaub wurde bereits eingestellt.

The Zollburg Pfalzgrafenstein toll castle is seen in the middle of the Rhine river with low water levels, in Kaub, Germany, Monday, Aug. 10, 2026. (AP Photo/Michael Probst) APTOPIX Germany Extreme Wea ...
Die Zollburg Pfalzgrafenstein bei Kaub.Bild: Keystone

Für eine zusätzliche Anspannung der Lage sorgte ein technischer Defekt in der einzigen Raffinerie der Schweiz in Cressier. Um die Versorgung zu gewährleisten, mussten von den Pflichtlagern jeweils 30’000 Kubikmeter Benzin und Diesel angezapft werden. Auch beim Heizöl hat die Schweiz Pflichtlager.

Zu einem Engpass an Heizöl wird es nicht kommen, die Versorgung sei gesichert, heisst es unisono von den Lieferanten und auch beim Bund. Die Lage werde eng beobachtet, schreibt das BWL in seinem jüngsten Lagebericht. Das Problem bleibt die zeitnahe Auslieferung. Es muss mit Wartezeiten von mehreren Wochen gerechnet werden.

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