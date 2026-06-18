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Parlament hebt AKW-Neubauverbot in der Schweiz auf

ARCHIVBILD ZUR MELDUNG, DASS DAS AKW LEIBSTADT UNTER AUFLAGEN WIEDER ANS NETZ DARF --- Das Atomkraftwerk Leibstadt, aufgenommen am Samstag, 28. Mai 2011. (KEYSTONE/Alessandro Della Bella)
Der Nationalrat will nun doch auch den Bau von neuen AKWs in der Schweiz zulassen.Bild: KEYSTONE

Auch der Nationalrat sagt Ja: Parlament hebt AKW-Neubauverbot in der Schweiz auf

18.06.2026, 10:4518.06.2026, 11:13
Inhaltsverzeichnis
Was ist neu?Wie kam es zur Wende?Was war seit der letzten Abstimmung passiert?Wie geht es nun weiter?

Was ist neu?

In der Schweiz soll der Bau neuer Atomkraftwerke wieder möglich werden. Dieser Meinung ist nach dem Bundesrat und dem Ständerat nun auch der Nationalrat. Er hat am Donnerstag den Gegenvorschlag zur Blackout-Initiative angenommen. Das letzte Wort wird das Volk haben.

Wie kam es zur Wende?

Am Montag hatte die grosse Kammer noch mit 100 zu 97 Stimmen bei 2 Enthaltungen für die Rückweisung des Geschäfts an den Bundesrat gestimmt. Der Ständerat lehnte dies in der Folge deutlich ab.

So kam die Vorlage wieder in den Nationalrat, wo schliesslich einige Mitglieder anders abstimmten als noch zuletzt. Vincent Maitre (Mitte/GE) wechselte ins Lager der Atom-Befürworter, Jacqueline de Quattro (FDP/VD) und Daniel Sormanni (MCG/GE) enthielten sich nicht mehr, sondern stimmten gegen die Rückweisung. Christian Lohr (Mitte/TG), der sich zuvor noch für eine Rückweisung ausgesprochen hatte, fehlte aus gesundheitlichen Gründen. So lautete das Ergebnis schliesslich 100 zu 98 zugunsten der AKW-Befürworter.

Vincent Maitre, Mitte-GE, begruendet sein Postulat, an der Sondersession des Nationalrates, am Mittwoch, 29. April 2026 im Nationalrat in Bern. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)
Vincent Maitre wechselte ins Lager der AKW-Befürworter.Bild: keystone

Was war seit der letzten Abstimmung passiert?

Die Umwelt-, Energie- und Raumplanungskommission des Ständerats (Urek-S) bestellte beim Departement von Energieminister Albert Rösti einen Bericht, der bis Ende Jahr die finanziellen Folgen derartiger AKW-Neubauprojekte skizzieren soll.

Dieser Bericht würde also vorliegen, bevor es zu einer Volksabstimmung kommen würde. Dies überzeugte einzelne Mitte-Mitglieder im Nationalrat, am Donnerstag anders abzustimmen als Anfang der Woche. Damit ist die Vorlage bereit für die Schlussabstimmungen vom (morgigen) Freitag.

Wie geht es nun weiter?

Falls der indirekte Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)» auch die letzte parlamentarische Hürde meistern würde, gilt ein Urnengang als sicher. Links-Grün hat bereits das Referendum gegen die Aufhebung des AKW-Neubauverbots angekündigt. (dab/sda)

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Neue AKW in der Schweiz: Am Ende entscheidet das Geld
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Die beliebtesten Kommentare
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Schlaf
18.06.2026 10:53registriert Oktober 2019
Wir leben offensichtlich in einer Bananenrepublik, wo der Volkswille halt doch egal ist.

Bezeichnend!
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Copyright
18.06.2026 10:49registriert März 2017
…und bald will die politsch Rechte neue AkW bauen, natürlich mit milliardenschweren Subventionen durch uns Steuerzahler, weil jeder ökonomisch einigermassen bewanderter Investor tunlichst die Finger von einem massiv unrentablen AKW-Neubau lassen wird ! 🤦‍♂️
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Fritz_Forelle
18.06.2026 10:53registriert März 2022
Wissenschaftliche Erkenntnisse?
Egal! 🤣

Wird immer wilder.
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Genf hebt Grenzsperren und Verkehrsbeschränkungen auf
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