Die immer weiter steigenden Krankenkassenprämien machen der Schweizer Bevölkerung zu schaffen. Am nächsten Sonntag befinden wir deshalb gleich über zwei Initiativen zu diesem Thema – eine stammt von der SP, die andere hat die Mitte lanciert. Weiter wird an der Urne über die Stopp-Impfpflicht-Initiative und ein neues Stromgesetz abgestimmt. Hier findest du alle Informationen zu den einzelnen Vorlagen, die aktuellen Prognosen dazu und ab Sonntag dann live die Resultate:

In der Schulden-«Arena» fordert Grünen-Andrey einen Effizienznachweis von der Armee

Der Bund muss sparen. Ausser bei der Armee, fand diese Woche der Ständerat. Holen soll man dieses Geld bei der Entwicklungshilfe. SP und Grüne wollen hingegen lieber weiter Schulden machen, anstatt den Rotstift anzusetzen. In der «Arena» äussern sie Kritik an der Schuldenbremse.

Die USA sind heute so hoch verschuldet, dass sie für Schuldzinsen jährlich fast gleich viel Geld ausgeben wie für die Landesverteidigung. Ein Ende ist nicht in Sicht. Damit ein solches Szenario in der Schweiz nie eintreffen kann, hat das Stimmvolk bereits früh vorgesorgt. 2001 nahm es mit klarer Mehrheit eine Verfassungsregelung an, die seither international Schule gemacht hat: die Schuldenbremse.