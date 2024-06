Das neue Stromgesetz setzt der Schweiz bis 2035 verbindliche Ausbauziele. So sollen hierzulande bis dann pro Jahr mindestens 35 Milliarden Kilowattstunden Strom aus Sonne, Wind, Biomasse oder Geothermie produziert werden.

Das Stromgesetz wird an der Urne angenommen

«Recht auf körperliche Unversehrtheit» – das will die «Stopp Impfpflicht»-Initiative

Die von der «Freiheitliche Bewegung Schweiz» lancierte Initiative «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit (Stopp-Impfpflicht-Initiative)» will Artikel 10 der Bundesverfassung, der das Recht auf Leben und persönliche Freiheit regelt, ergänzen. Das Recht auf körperliche Unversehrtheit soll gelten für Impfstoffe, für Chips und für digitale Informationen im Körper.

Diese Initiative ist am Ständemehr gescheitert und gilt damit offiziell als abgelehnt

Die zweite Initiative zur Finanzierung des Gesundheitswesens stammt von der Mitte. Diese will, dass alle Akteure (Kantone, Spitäler, Ärzte, Krankenkassen und Pharma) Massnahmen zur Kostensenkung ergreifen müssen, sobald die Gesundheitskosten im Schnitt pro Jahr und Person mehr als 20 Prozent stärker wachsen als die Löhne und die Wirtschaft.

Diese Initiative ist am Ständemehr gescheitert und gilt damit offiziell als abgelehnt

Alles, was du zur Prämien-Entlastungs-Initiative wissen musst

Die Initiative der SP will, dass Bürgerinnen und Bürger maximal 10 Prozent ihres verfügbaren Einkommens für die Krankenkassenprämien ausgeben müssen. Übersteigen die Prämien diese Grenze, erhält die betroffene Person den Rest über Prämienverbilligungen gedeckt. Dies soll zu zwei Dritteln über den Bund und zu einem Drittel über die Kantone finanziert werden.

Diese Initiative ist am Ständemehr gescheitert und gilt damit offiziell als abgelehnt

Die immer weiter steigenden Krankenkassenprämien machen der Schweizer Bevölkerung zu schaffen. Am Sonntag befanden wir deshalb gleich über zwei Initiativen zu diesem Thema – eine stammte von der SP, die andere hatte die Mitte lanciert. Weiter wurde an der Urne über die Stopp-Impfpflicht-Initiative und ein neues Stromgesetz abgestimmt. Hier findest du alle Informationen zu den einzelnen Vorlagen und alle Schlussresultate:

Am Sonntag, 9. Juni 2024 befand die Schweizer Stimmbevölkerung gleich über vier nationale Vorlagen. Im Vordergrund standen zwei Initiativen zur Finanzierung des Gesundheitswesens. Das sind die Schlussresultate.

Bundesbeschluss über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) Abgestimmt am: 06.12.1992 Ergebnis: abgelehnt Stimmenunterschied: 23'836

Das waren die bisher knappsten Abstimmungen in der Schweiz

