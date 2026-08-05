Extremwetter

Grillverbot wegen Trockenheit: Rockfestival in Gelterkinden BL abgesagt

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Die Veranstalter haben das Openair «Raina Rock» in Gelterkinden BL wegen der anhaltenden Trockenheit abgesagt. Aufgrund der Sicherheitsanforderungen bei der derzeit höchsten Gefahrenstufe sei der Anlass nicht durchführbar, wie ein OK-Mitglied am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Das Openair hätte am 14. und 15. August beim Rainenhüsli an der Gemeindegrenze zu Rickenbach stattfinden sollen. Da sich der Veranstaltungsort ausserhalb des Siedlungsgebiet befindet, wäre alles Brennbare und damit zahlreiche Installationen wie Gaskocher, Gasgrill und Elektrogrill nicht möglich gewesen. Auch das Parkieren von Autos auf dem dürren Rasen wäre nicht erlaubt gewesen.

Das Veranstaltungsteam verschiebt das «Raina Rock» nicht. Es wird erst nächstes Jahr wieder stattfinden. Alle diejenigen, die bereits ein Ticket gekauft haben, erhalten den Betrag zurückerstattet, wie das OK-Mitglied weiter sagte. Bands wie Stepfather Fred aus Deutschland sowie Lombego Surfers, Kalles Kaviar, Disgroove und Dennerclan aus der Region Basel wären bei der sechsten Ausgabe des Festivals aufgetreten.

Weitere Anlässe abgesagt

Aufgrund der Dürre mussten im Kanton Baselland bereits andere Veranstaltungen abgesagt werden, das «Zig Openair Kino» zwischen Oltingen und Zeglingen sowie das Dietisberg-Fest bei Läufelfingen.

Aufgrund der vom kantonalen Führungsstab verfügten Massnahmen zur Trockenheit gilt unter anderem ein absolutes Feuerverbot. Gas- und Elektrogrills dürfen nur im Siedlungsgebiet verwendet werden.

Ausnahmebewilligungen sind lediglich beim Abstellen von Motorfahrzeugen auf Grünflächen möglich, wie Stabchef Roman Häring gegenüber Keystone-SDA sagte. Diese seien aber nur unter Einhaltung eines Sicherheitskonzepts wie permanente Überwachung der Parkplätze und der Bereitstellung von Löschmitteln möglich. (sda)