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Hier sind am 1. August in der Schweiz Feuerwerke geplant

Das bewilligte Feuerwerk von Brunnen mitten auf dem Vierwaldstaettersee anlaesslich der Bundesfeier in der Schwyzer Gemeinde Brunnen vom Mittwoch, 1. August 2018. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
Feuerwerk in der Schwyzer Gemeinde Brunnen zum 1. August.Bild: KEYSTONE

Wo für den 1. August trotz Feuerverbot grosse Feuerwerke oder Alternativen geplant sind

Am 1. August feiert die Schweiz Geburtstag. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit gilt vielerorts ein Feuerwerksverbot. Welche Gemeinden trotzdem ein Feuerwerk veranstalten, findest du hier.
30.07.2026, 04:5430.07.2026, 04:54

Feuerwerk und Böller dürften rund um die 1.-August-Feierlichkeiten vielerorts ausfallen. Wir zeigen dir, an welchen Orten trotzdem ein Feuerwerk geplant ist.

Inhaltsverzeichnis
Wo es Feuerwerke zum 1. August gibt
Wo es Drohnenshows zum 1. August gibt
Feuerwerk aus Wasser

Wo es Feuerwerke zum 1. August gibt

Zürich

In einigen Zürcher Seegemeinden werden trotz Trockenheit am 1. August offiziell Feuerwerke abgelassen. Die Gemeinden Horgen, Rüschlikon, Meilen und Stäfa zünden ihr Feuerwerk traditionell auf dem Zürichsee von Schiffen aus.

Auf dem Zürichsee gilt zwar ein allgemeines Feuerwerksverbot, die Gemeinden können aber beim Kanton eine Bewilligung einholen.

Basel

Bereits am 31. Juli findet die Bundesfeier inklusive Feuerwerk am Rhein statt. Start ist hier um 23 Uhr, mehr Infos findest du hier.

Am 1. August wird dann an der Bundesfeier auf dem Bruderholz ebenfalls ein Feuerwerksbouquet gezeigt. Bei diesem werden aber keine echten Raketen gezündet, ausser Asche fällt bei diesen nichts herunter.

Das ganze Programm findest du hier.

Fireworks explode above the river Rhine in Basel, Switzerland, on Tuesday July 31, 2007. The city of Basel celebrated Switzerland&#039;s National Day, which is officially on August 1, one day ahead. ( ...
Feuerwerke über dem Rhein in Basel zum 1. August.Bild: KEYSTONE

Region Thunersee, Bern

Die traditionellen Feuerwerke auf dem Thunersee dürfen ebenfalls stattfinden. Um 21.50 Uhr startet eines vor Gunten und um 22.15 Uhr zwischen Oberhofen und Hilterfingen.

Die Feuerwerke sind auch vom Schiff aus zu beobachten: Die BLS Schifffahrt veranstaltet am 1. August jeweils eine Flottenparade mit ihren Passagierschiffen.

Mehr Infos dazu findest du hier.

Das Feuerwerk waehrend der Bundesfeier am Freitag, 1. August 2025 auf dem Thunersee bei Oberhofen, von Gwatt aus gesehen. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Das Feuerwerk während der Bundesfeier am Freitag, 1. August 2025, auf dem Thunersee bei Oberhofen.Bild: keystone

Iseltwald, Bern

Auch in der Gemeinde Iseltwald am Brienzersee finden Feuerwerke auf dem See statt. Um 21.45 Uhr findet das grosse 1.-August-Feuerwerk zwischen Seeburg und Inseli statt.

Mehr Infos findest du hier.

Brunnen, Schwyz

In Brunnen kann man im Rahmen des Brunner Dorffestes und der 1.-August-Feier die Feuerwerke ab 22 Uhr entlang der Seepromenade bestaunen.

Mehr Infos findest du hier.

Lausanne, Waadt

Auch in Lausanne finden entlang des Seeufers 1.-August-Feierlichkeiten statt. Das traditionelle Feuerwerk wird dann um 21.45 Uhr auf dem See gezündet.

Das ganze Programm findest du hier.

Wo es Drohnenshows zum 1. August gibt

Wegen des Feuerverbots, welches vielerorts aufgrund der lang anhaltenden Trockenheit verhängt wurde, weichen einige Städte und Gemeinden auf Drohnenshows aus. Einige Shows findest du hier im Überblick.

Chur, Graubünden

Die Stadt Chur feiert den diesjährigen Nationalfeiertag mit einer 15-minütigen Drohnenshow. Über 200 Drohnen zeigen am Nachthimmel eine emotionale Geschichte über Chur und seine Menschen. Am besten lässt sich die Show auf den insgesamt 980 Plätzen im Fussballstadion auf der Oberen Au verfolgen.

Start ist um 22 Uhr, mehr Infos findest du hier.

Interlaken, Bern

Auch in Interlaken findet eine Drohnenshow statt. Die «SkyMagic» startet um 22 Uhr auf der Höhematte. Witterungsbedingte Änderungen bei der Show sind möglich.

Mehr Infos findest du hier.

Des personnes regardent un spectacle de drones depuis les bords du lac de Bienne, ce dimanche 31 juillet 2022 a Bienne. Cette choregraphie aerienne remplace les traditionnelles feux d&#039;artifice du ...
Drohnenshow zum 1. August 2022 in Biel.Bild: KEYSTONE

Feuerwerk aus Wasser

Eine Alternative zum konventionellen Feuerwerk bietet auch dieses Jahr wieder die Berner Gemeinde Neuenegg: ein Feuerwerk aus Wasser – und zwar von diesem Dienstag an bis und mit Samstag, 1. August. Das sei naturschonend, tierlieb und ungefährlich, schreiben die Organisatoren aus der Gemeinde rund 15 Kilometer südwestlich der Stadt Bern.

Mehr dazu findest du hier.

Mehr zum 1. August:

Feuerverbote: Was in welchen Kantonen zum 1. August noch erlaubt ist
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