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Bundesrat spricht 70 Millionen Franken für Hitze und Trockenheit

Hier findest du die Pressekonferenz mit Bundesrat Albert Rösti live. Video: YouTube/Der Schweizerische Bundesrat - Le Conseil fédéral suisse - Il Consiglio federale svizzero
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Massnahmen gegen Hitze und Trockenheit: Dafür spricht der Bundesrat 70 Millionen Franken

26.08.2026, 14:3026.08.2026, 14:53

Bundesrat Albert Rösti eröffnete die Pressekonferenz am Mittwoch mit folgenden Worten:

«Die Schweiz erlebt einen aussergewöhnlichen Trockenheitssommer.»
Albert Rösti

Die Landesregierung ergreift deshalb zusätzliche Massnahmen gegen die Hitze und Trockenheit in der Schweiz. Sie spricht kurzfristig über 70 Millionen Franken für die Anpassung des Waldes an den Klimawandel sowie für Landwirtschaftsbetriebe. Weitere Massnahmen sind in Arbeit.

Bundesrat Albert Roesti, Mitte, spricht neben Roland Pfister, Delegierter fuer wirtschaftliche Landesversorgung, Katrin Schneeberger, Direktorin Bundesamt fuer Umwelt BAFU, Christian Hofer, Direktor d ...
Bundesrat Albert Rösti und weitere Fachpersonen informierten am Mittwoch über die Massnahmen gegen die Folgen von Hitze und Trockenheit in der Schweiz. Bild: keystone

Konkret beantragt die Landesregierung, den Kredit Wald für 2027 um 17,5 Millionen Franken aufzustocken, wie sie am Mittwoch mitteilte. Ab 2028 soll das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) ermächtigt werden, jährlich zusätzliche Mittel in gleicher Höhe zu beantragen.

Zusätzlich sollen die Mittel für die Betriebshilfe für Landwirtschaftsbetriebe im Jahr 2026 einmalig um 54 Millionen Franken erhöht werden. Mit diesen zinslosen Krediten unterstützt der Bund die landwirtschaftlichen Betriebe dabei, durch die Trockenheit verursachte Liquiditätsengpässe zu überbrücken.

Luftaufnahme der ausgetrockneten Wiese auf der Kraftwerkinsel in Birsfelden, am Donnerstag, 20. August 2026. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)
Die Trockenheit macht der Schweizer Landwirtschaft und den Wäldern zu schaffen.Bild: keystone

Weitere Massnahmen geplant

Über die zusätzlichen Mittel für Wald und Landwirtschaft wird das Parlament entscheiden. Der Bundesrat kündigte in seiner Mitteilung an, bis Ende Oktober eine erneute Lageanalyse vorzunehmen. Danach würden allfällige weitere Massnahmen getroffen.

Beispielsweise werde geprüft, wie landesweit einheitliche Hitzekarten umgesetzt werden könnten. Evaluiert würden zudem zusätzliche Grundlagen zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung sowie der Gesundheit und des Wohls von Tieren. Im Weiteren werde es ein Rundtischgespräch zu spezifischen Landwirtschaftsthemen geben. (leo/sda)

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Garp
26.08.2026 14:35registriert August 2018
Ich lese nichts von allgemeinem Wassermanagement. Will man damit noch ewig warten?
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banda69
26.08.2026 14:39registriert Januar 2020
Und jetzt erhalten genau jene das Geld welche seit Jahrzehnten eine Partei unterstützt haben, welche den Klimawandel bis heute leugnet und Klima-Massnahmen sabotiert.
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