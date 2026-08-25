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Streit mit FC Luzern: Gericht gibt Bernhard Alpstaeg recht

Streit um Aktienmehrheit beim FC Luzern: Gericht heisst Klage von Bernhard Alpstaeg gut

25.08.2026, 12:1825.08.2026, 12:18

Das Bezirksgericht Luzern heisst eine Klage des entmachteten FCL-Besitzers Bernhard Alpstaeg gegen die FCL Holding AG gut. Demnach hat Alpstaeg die Aktienmehrheit rechtmässig erworben.

Die FCL Holding AG wird darin dazu verpflichtet, Alpstaeg im Aktienbuch wieder als Eigentümer der umstrittenen «Stierli-Aktien» einzutragen. Weiter seien die Beschlüsse der FCL-Generalversammlung vom 21. Dezember 2022 aufzuheben, bei der Alpstaeg die Aktienmehrheit entzogen wurde.

Das am Dienstag an die Parteien versandte Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es liegt Keystone-SDA vor.

Der Rechtsstreit dreht sich um 25 Prozent der FCL-Aktien. Diese hatte Bernhard Alpstaeg 2015 vom früheren FCL-Präsidenten Walter Stierli übernommen. Nach Darstellung der FCL-Führung verlief der Kauf unrechtmässig. Die FCL Holding AG kann das Urteil nun innert 30 Tagen anfechten. (sda)

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