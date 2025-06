Nächster Stopp Bundesrat? Burkart: «Diese Frage stellt sich nicht»

Burkart spricht vor den Medien

Der im Oktober abtretende FDP-Präsident Thierry Burkart hat sich nach eigenen Angaben schwergetan mit seiner Demission. Denn er gehe in einem Moment, in dem die Partei seines Erachtens sehr gut aufgestellt sei, sagte er in Bern vor den Medien.



«Es war ein Prozess über Wochen, es gab viele Pros und Cons. Die Arbeit hat mir grosse Freude gemacht, aber ich bin überzeugt, dass es das Richtige ist. Dennoch: Es war ein schwerer Entscheid.»



Und weiter: «Es war eine intensive Arbeit, aber ich bin stolz darauf, was wir erreicht haben. Die FDP steht in einer Position, wo man darauf aufbauen kann.»



Der Entscheid des Rücktritts habe auch eine persönliche Komponente (er will sich wieder auf seine Tätigkeit als Sachpolitiker konzentrieren), «aber hier geht es nicht um mich, sondern um die Partei», so Burkart.



Die FDP sei in vielen Fragen geeint unterwegs, so Burkart am Dienstag im Bundeshaus. Die Partei habe an kommunikativer Schlagkraft zugelegt. Es sei nötig, dass die Partei pointierter auftrete als früher.



Auf die Antwort, ob die nächste Station dann der Bundesrat sei, sagt Burkart: «Wir haben zwei Mitglieder im Bundesrat, die sehr gefragt sind, deswegen stellt sich diese Frage nicht.»