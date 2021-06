Schweiz

FDP-Präsidentin Petra Gössi tritt zurück



Nach der CO2-Schlappe: FDP-Präsidentin Petra Gössi tritt zurück

FDP-Präsidentin Petra Gössi tritt nach der Abstimmungs-Niederlage vom Sonntag von ihrem Amt zurück. Sie war nach dem Scheitern des Rahmenvertrags unter Druck geraten. Auch im Vorfeld der Abstimmung über das CO2-Gesetz und nach dessen Ablehnung gestern hat es Kritik an der Parteipräsidentin gegeben.

In einem Video-Statement hält sie fest:

«Ich möchte nun die Gelegenheit nutzen, mich vermehrt auf meine berufliche Karriere zu konzentrieren. Ich habe mich daher entschlossen, mein Mandat als Präsidentin bis spätestens Ende Jahr abzugeben. Ich werde natürlich weiterhin als Nationalrätin tätig sein und meine liberalen Überzeugungen im Parlament einbringen.»

Die FDP schreibt in einem Statement:

«Petra Gössi hat sich entschieden, das Präsidium der FDP.Die Liberalen nach über einem halben Jahrzehnt an der Spitze bis spätestens Ende Jahr abzugeben. Die Partei bedauert diese Entscheidung sehr.»

In den vergangenen fünf Jahren habe ich mich als FDP-Präsidentin intensiv mit meiner politischen Karriere beschäftigt. Wir sind jetzt auf halbem Weg zwischen zwei Wahlen (2019 und 2023) und wir haben eine liberale Strategie zu wichtigen Themen entwickelt. pic.twitter.com/VIoxmkoh4T — Petra Gössi (@PetraGoessi) June 14, 2021

Man nehme Gössis Entscheid «mit Bedauern zur Kenntnis». Sie habe die Partei «vorausschauend und vermittelnd» geführt. Man werde nun eine Findungskommission einberufen.

Die Schwyzerin Petra Gössi (45) ist seit 2011 Nationalrätin. 2016 wurde sie zur FDP-Präsidentin gewählt. Gössi hat an der Universität Bern Rechtswissenschaften studiert und danach das Nachdiplomstudium Master of Economic Crime Investigation absolviert. Sie hat eben einen Master of Business Administration in Angriff genommen und arbeitet als Unternehmensberaterin bei der Baryon AG in Zürich.

