Video: watson

Feministischer Streik

Video zeigt, wie voll die Strassen Zürichs gestern waren

Mehr «Schweiz»

Am 14. Juni fand der feministische Streik statt. In grossen Schweizer Städten, wie Bern, Zürich und Luzern, gingen Frauen für ihre Rechte und Gleichberechtigung auf die Strasse. Wie das «Feministische Streikkollektiv Zürich» mitteilte, sollen in der Stadt Zürich rund 60'000 Menschen an der friedlichen Demonstration teilgenommen haben. Die Stadtpolizei Zürich spricht von «mehreren Tausend» Teilnehmenden.

Video: watson

Auch in der Westschweiz, in Neuenburg und Lausanne, fanden Demos statt. Dort sollen laut den Organisatorinnen über 15'000 Menschen teilgenommen haben.

Die Teilnehmenden liefen mit Transparenten und Schildern durch die Städte. Dazu lief laut durch verschiedene Lautsprecher Musik und die Demonstrierenden riefen Parolen. Darin forderten sie gleiche Rechte für Frauen und den Weltfrieden. (nib)