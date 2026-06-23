sonnig27°
DE | FR
burger
Schweiz
Food

Luzerner Klub zertifiziert erstmals «Kafi-Luz»-Sommeliers

Laendlermusiker spielen mit Stumpen und Kafi-Luz vor Zuschauern in einer Gasse anlaesslich des Eidgenoessischen Volksmusikfests vom Freitag, 11. September 2015, in der Altstadt von Aarau. (KEYSTONE/Ur ...
Eine der ältesten kulinarischen Traditionen aus Luzern: das Kafi Luz.Bild: KEYSTONE

Luzerner Klub zertifiziert erstmals «Kafi-Luz»-Sommeliers

In Willisau LU sind erstmals zehn Personen zu Kafi-Luz-Sommeliers ausgebildet und zertifiziert worden. Die Zertifizierung berechtigt ihre Betriebe, künftig Kurse für Interessierte und Gruppen anzubieten, wie der Klub LUZ am Dienstag mitteilte.
23.06.2026, 10:5723.06.2026, 10:57

Mit dem neuen Angebot will der Klub Standards für das traditionelle Kafi-Luz festlegen und dessen kulturelle Bedeutung stärken.

Die Ausbildung fand laut Mitteilung in den Schulungsräumen eines Getränkeherstellers in Willisau statt. Dabei wurden zehn Personen zu «Luz-Sommeliers» zertifiziert. Im Kurs ging es um die Geschichte des Kafi Luz, regionale Obstbrände, Sensorik sowie die richtige Zubereitung.

Mit dem neuen Zertifikat setzt der Klub auf mehr Wissen rund um das traditionelle Heissgetränk. Die zertifizierten Personen beziehungsweise ihre Betriebe können künftig selbst Kurse für Interessierte und Gruppen anbieten. Zu den Betrieben gehören Brennereien, Gastronomiebetriebe oder Kaffeeröstereien.

Ein Kafi-Luz besteht aus einer Tasse sehr dünnem Kaffee, Obstbrand (etwa Träsch) und Zucker. Als gut gilt er, wenn man damit noch eine Zeitung lesen kann. (sda)

Das könnte dich auch interessieren:

Zu dieser Krankenkasse sind 2026 die meisten gewechselt – und hier sind sie gegangen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese 31 Bilder zeigen, wie Europa der Hitzewelle trotzt
1 / 33
Diese 31 Bilder zeigen, wie Europa der Hitzewelle trotzt

Am Sonntag wurde es in Paris 37 Grad.
quelle: keystone / michel euler
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Norwegen-Fans nehmen den Times Square ein
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Das würde ich bedauern»: Chefin des Bundesamts für Sport kämpft für Turn-Obligatorium
Baspo-Chefin Sandra Felix wünscht sich, dass die Schweiz mit den Olympischen Winterspielen 2038 wieder einmal «einen grossen Wurf» wagt – und sie lehnt den möglichen Abbau beim Schulsport ab.
Bei 33 Grad im Schatten redet Sandra Felix über olympische Winterspiele. Der Bundesrat hat soeben seine Botschaft zu Olympia 2038 in der Schweiz verabschiedet. Das freut die Direktorin des Bundesamts für Sport. Rund 200 Millionen Franken will der Bund investieren. Die Defizitgarantie übernehmen vermögende Privatpersonen und Firmen. Die Schweiz sei ein innovatives Land, sagt Felix im Interview. Und sie verrät auch, welches Turngerät im Schulsport ihr nicht so viel Freude bereitet hat.
Zur Story