Eine der ältesten kulinarischen Traditionen aus Luzern: das Kafi Luz. Bild: KEYSTONE

Luzerner Klub zertifiziert erstmals «Kafi-Luz»-Sommeliers

In Willisau LU sind erstmals zehn Personen zu Kafi-Luz-Sommeliers ausgebildet und zertifiziert worden. Die Zertifizierung berechtigt ihre Betriebe, künftig Kurse für Interessierte und Gruppen anzubieten, wie der Klub LUZ am Dienstag mitteilte.

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Mit dem neuen Angebot will der Klub Standards für das traditionelle Kafi-Luz festlegen und dessen kulturelle Bedeutung stärken.

Die Ausbildung fand laut Mitteilung in den Schulungsräumen eines Getränkeherstellers in Willisau statt. Dabei wurden zehn Personen zu «Luz-Sommeliers» zertifiziert. Im Kurs ging es um die Geschichte des Kafi Luz, regionale Obstbrände, Sensorik sowie die richtige Zubereitung.

Mit dem neuen Zertifikat setzt der Klub auf mehr Wissen rund um das traditionelle Heissgetränk. Die zertifizierten Personen beziehungsweise ihre Betriebe können künftig selbst Kurse für Interessierte und Gruppen anbieten. Zu den Betrieben gehören Brennereien, Gastronomiebetriebe oder Kaffeeröstereien.

Ein Kafi-Luz besteht aus einer Tasse sehr dünnem Kaffee, Obstbrand (etwa Träsch) und Zucker. Als gut gilt er, wenn man damit noch eine Zeitung lesen kann. (sda)