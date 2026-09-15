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Haferdrink von Danone hat einen neuen Namen

Danone muss Haferdrink umbenennen – das ist der neue Name

15.09.2026, 10:4015.09.2026, 10:40

Der französische Lebensmittelkonzern Danone benennt einen Haferdrink neu. Anlass ist ein Bundesgerichtsurteil vom vergangenen März. Das Gericht hatte befunden, dass eine vegane Alternative zu Milch den Begriff «Milch» nicht im Namen verwenden dürfe.

Das Bundesgericht hatte damals in öffentlicher Beratung eine Beschwerde von Danone mit vier zu einer Stimme abgewiesen. Alpro, eine Tochtergesellschaft von Danone, hatte in der Schweiz einen Haferdrink unter dem Namen «Shhh... this is not milk» («Psst ... das ist keine Milch») vermarktet. Neu heisst der Drink «Shhh... this is tasty», wie Danone Schweiz am Dienstag mitteilte.

Des briques de lait vegetales a base d&#039;avoine de l&#039;entreprise agroalimentaire Alpro son photographie, ce jeudi 26 mars 2026 a Geneve. (KEYSTONE/Martial Trezzini)
Dieser Haferdrink erhält einen neuen Namen.Bild: keystone

Nach Auffassung des Gerichts darf der Begriff «Milch» auch dann nicht verwendet werden, wenn ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass es sich gerade nicht um Milch handelt. Man habe den Entscheid des Gerichts zur Kenntnis genommen und die Verpackung nun entsprechend angepasst, schreibt Danone Schweiz. Neu enthalte das Getränk zudem keinen Zucker mehr.

Nach Schweizer Recht ist Milch laut dem Bundesgericht definiert als «das durch Melken gewonnene Erzeugnis aus der Eutersekretion von Tieren der Gattung der Säugetiere». Diese Bezeichnung sei geschützt und dürfe nicht für pflanzliche Alternativen verwendet werden. Das Gericht bemängelte, dass die Aufmachung der Hafergetränke-Packung, Konsumentinnen und Konsumenten in die Irre führen könnte.

Das Zürcher Kantonslabor hatte den Verkauf des Produkts bereits im März 2022 untersagt, da es gegen die Bestimmungen des Lebensmittelrechts verstosse. Dieser Entscheid wurde vom Zürcher Verwaltungsgericht bestätigt, worauf Danone den Fall an das Bundesgericht weiterzog. (sda/awp)

Mehr dazu:

Hafermilch darf nicht «Nicht-Milch» heissen – und schon gar nicht Hafermilch
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insomniac
15.09.2026 10:56registriert Oktober 2022
Auf das Urteil trinke ich ein Glas Kokosmilch, oder heisst das jetzt auch anders?
Besser als ein Tiersekret 😉
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Dud3
15.09.2026 11:07registriert Oktober 2019
Ich würde gerne einen einzigen konkreten Fall kennen, bei dem dieses Produkt tatsächlich mit Milch verwechselt wurde. Und dann die Tragweite verstehen. Sind die Opfer schwer traumatisiert? Belastet das unser Gesundheitssystem?

Warum befassen wir uns mit diesem Thema?
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Gina3
15.09.2026 10:51registriert September 2023
Psst! …. Die Umbenennung einer pflanzlichen Milch hat für Bundesgerichte und Laboratorien zur Lebensmittelsicherheit oberste Priorität!!

Eine zentrale Priorität!
Weit vor der Meldung von Spuren von Pestiziden, Kautschuk und anderen Substanzen, die in (nicht pflanzlicher) Milch nachgewiesen wurden können !
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