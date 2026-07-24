Polizeirapport

Nein, das sind nicht die Cute News: Polizei braucht wegen diesen Katzenbabys deine Hilfe

Beim Tierpark Peter und Paul in der Stadt St. Gallen sind zwei Büsi ausgesetzt worden. Eine aufmerksame Passantin fand die Babykatzen am Montagabend am Waldrand und informierte die Polizei. Sie wurden eingefangen und in ein Tierheim gebracht.

Bild: stadtpolizei st.gallen

Zunächst konnten Stadtpolizisten nur eine der beiden Babykatzen einfangen, wie aus einer Mitteilung vom Freitag hervorgeht. Die andere rannte davon. Am Dienstag hatte die Passantin auch bei der zweiten Katze Erfolg. Sie fing das Tier ein und die Polizei brachte auch dieses in ein Tierheim.

Bei den Babykatzen dürfte es sich gemäss Mitteilung um Geschwister handeln, die ausgesetzt worden sind. Die Polizei weist darauf hin, dass das Aussetzten von Tieren gegen das Tierschutzgesetz verstösst und strafbar ist.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Personen, die Angaben zur Herkunft der beiden Kätzchen machen können oder im Bereich der Kirchlistrasse verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei St.Gallen zu melden. Hinweise werden unter 071 224 60 00 entgegengenommen. (dab/sda)