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Valora übergibt k kiosk Verkaufsautomaten an Boostbar

valora verkaufsautomat k-kiosk / selecta-automat
Zum Handelsunternehmen Valora gehört unter anderem k kiosk und avec.Bild: zvg

Valora übergibt Betrieb von k kiosk Verkaufsautomaten an Boostbar

07.09.2026, 14:0707.09.2026, 14:07

Valora modernisiert die Kiosk-Verkaufsautomaten in der Schweiz. Der Betrieb und das Auffüllen der Automaten wird an den Zürcher Essens- und Getränkeautomaten-Anbieter Boostbar übergeben, wie Valora am Montag in einem Communiqué bekannt gab.

Zusätzlich stellt Boostbar die Software und Nutzeroberfläche bereit. Durch die Umrüstung auf das System von Boostbar werde auch das Nutzungserlebnis für die Kunden besser, hiess es weiter. Genaue Angaben dazu machte Valora nicht.

Dank der Partnerschaft mit Boostbar könne sich Valora künftig stärker auf das eigene Kerngeschäft fokussieren. So behalte Valora die Sortimentsgestaltung und die Promotionen weiter in eigener Hand.

Mit der Partnerschaft will Valora auch expandieren: «Gerade an Tankstellen sehen wir noch viel Potenzial», erklärte Roger Vogt, CEO von Valora Retail und Food Service, in der Mitteilung. Insbesondere mit dem Partner Volenergy, der die BP-, Ruedi Rüssel und Miniprix-Tankstellen betreibt, seien einige neue Standorte an Tankstellen geplant, hiess es. «Im Fokus stehen dabei nicht zuletzt Standorte, die bisher ohne klassischen Tankstellenshop und damit auch ohne Snackangebot auskommen mussten.»

Derzeit hat Valora mehrere hundert Verkaufsautomaten. Diese stünden vorwiegend neben Verkaufsstellen von K Kiosk und den Avec-Läden. Das Sortiment umfasst Snacks und Getränke, aber auch einzelne Non-Food-Artikel: Konstant beliebt seien Präservative und Schwangerschaftstests, hiess es weiter. (pem/sda/awp)

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