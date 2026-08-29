Raucherinnen und Raucher kommen bei Selecta auf ihre Kosten. Bild: Reddit/r/schweiz

Viele Zigis, keine Kondome? So setzt sich das Selecta-Angebot zusammen

Auf Social Media sorgen ein übermässig grosses Angebot an Tabakprodukten und das Fehlen von Kondomen bei einem bestimmten Selecta-Automaten für Diskussionen. Wieso es trotzdem keinen Grund zur Panik gibt.

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Einigen ist es vielleicht schon aufgefallen: Bei manchen Selecta-Automaten kann man aus einer Schwette von Tabakprodukten auswählen. Andere Produkte sind dagegen rar. Doch was sind die Gründe für diese Gewichtung im Sortiment?

Auch auf Reddit wird derzeit über die Ausstattung von Selecta-Automaten diskutiert. Anlass dafür war unter anderem ein Automat in Weesen, in dem auffällig viele Zigaretten, Vapes und andere Tabakprodukte angeboten werden. In der Diskussion wurde darauf hingewiesen, dass in einzelnen Automaten offenbar Kondome durch Zigaretten ersetzt wurden.

In den Kommentaren wird gescherzt, dass man dafür wenigstens den Schwangerschaftstest für danach kaufen kann. Ein anderer schreibt: «Jetzt nur noch ohne Kondom, aber wenigstens kannst du eine rauchen, wenn du fertig bist.» Ein weiterer witzelt: «Parisienne vs Pariser». Doch wurden wirklich Kondome durch Zigis ersetzt? Selecta sagt: nein.

Das meint Selecta

«Natürlich gibt es weiterhin Kondome. Diese wurden nicht durch Tabakprodukte ersetzt», erklärt Beat Welti, CEO Switzerland & Italy. Dass sie in einigen Automaten nicht auffindbar sind, könnte daran liegen, dass das Produkt gerade ausverkauft ist. Kondome gehören weiterhin zum Sortiment von Selecta-Automaten. Das Sortiment wird je nach Standort, Nachfrage und Nutzungssituation unterschiedlich zusammengestellt.

Selecta-Automaten werden teilweise auch von privaten Betreibern geführt. Bild: Keystone

Dass einige Automaten mehr Tabakprodukte anbieten, hängt laut Welti mit der standortbezogenen Sortimentsgestaltung zusammen. Tabakprodukte sind dabei ein ergänzender Bestandteil des Angebots und nicht der Fokus. Selecta erhält von Kundinnen und Kunden bereits sehr positive Rückmeldungen zur erweiterten Produktauswahl. Der Jugendschutz ist zentral: Die Altersprüfung erfolgt über den AgeReader durch das Einscannen einer ID oder eines amtlichen Ausweisdokuments. Erst nach erfolgreicher 18+-Altersprüfung wird der Kaufprozess freigegeben.

Ergänzend hat Selecta kürzlich die neue App «Selecta Xtra» lanciert. Über die App können Nutzerinnen und Nutzer die Standorte der jeweiligen Automaten sowie Informationen zum verfügbaren Sortiment abrufen.

Verschiedene Arten von Konsumenten

Die Kundschaft von Selecta-Automaten lässt sich in mehrere Gruppen einteilen: Pendlerinnen und Pendler, Menschen, die nach der Arbeit oder in der Freizeit unterwegs sind, Wanderer sowie Ausflüglerinnen und Ausflügler, «Nachteulen», die zu später Stunde unterwegs sind, sowie Menschen, die nachts arbeiten und sich auf dem Hin- oder Rückweg verpflegen möchten. Für alle diese Gruppen bietet Selecta Getränke, gesunde Snacks sowie funktionale Produkte wie Proteinriegel an.

Auch der Standort spielt bei der Produktzusammensetzung eine wichtige Rolle. Je nachdem, ob der Selecta-Automat in der Stadt oder auf dem Land steht, werden unterschiedliche Produkte nachgefragt. Die Nachfrage nach einzelnen Produkten variiert entsprechend. Deshalb werden die Sortimente laufend überprüft und angepasst.

Getränke bei den Selecta-Automaten sind beliebt. Bild: sda

Übrigens wird es auch in Weesen weiterhin Kondome geben. Auf dem viel diskutierten Bild auf Reddit sind diese höchstwahrscheinlich ausverkauft. Bei Nummer 15 klafft eine grosse Lücke, wie ein User anmerkt.