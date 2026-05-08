Valora lockt Kunden mit einer Schnäppchen-App in seine Läden. Bild: IMAGO / Dreamstime

Rabatt auf Zigaretten: Mit dieser App will Valora Kunden anlocken

Der Betreiber von Kiosk- und Avec-Läden lanciert eine neue App. Diese verspricht zeitlich limitierte Rabatte – auch auf Alkohol und Tabak. Valora verteidigt das Konzept gegen Kritik.

Stefan Ehrbar Folge mir

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Der Kioskkonzern Valora umwirbt die Schnäppchenjäger. Vor kurzem hat er eine neue App namens «Limited» lanciert. In dieser werden täglich neue Rabatte aufgeschaltet, die in Kiosk- und Avec-Filialen eingelöst werden können.

Die Aktionen sind zeitlich und mengenmässig begrenzt. Am Mittwochmorgen gab es beispielsweise 450 Cola-Flaschen für 1.20 Franken und 450 Protein-Riegel für 1.50 Franken, am Mittag folgte ein Rabatt auf Apfelschorle, am Nachmittag einer auf Kinder-Überraschungseier und Schokoladenriegel.

Auch Alkohol- und Tabakprodukte werden vergünstigt angeboten. Diese Woche gab es beispielsweise 199 Dosenbiere von Feldschlösschen für 1.10 Franken. Wer die App erstmals herunterlädt, kann sich zudem ein Willkommensgeschenk aussuchen. Das kann etwa eine kostenlose Dose Red Bull sein, aber auch ein Halbliter-Bier für 60 Rappen.

Valora senkte die Preise Ende 2025

Die Testphase für die App startete laut Valora-Sprecherin Alexandra Tschan im Dezember 2025. Anfang April sei das Konzept nun national ausgerollt worden. Für ein Fazit sei es noch zu früh,auch wenn erste Nutzungen auf eine positive Resonanz hindeuteten. Zu konkreten Kennzahlen – etwa der Anzahl Downloads oder der Zahl der eingelösten Aktionen – will sich Valora nicht äussern. Besonders gefragt seien Getränke, insbesondere solche von bekannten Marken.

Mit Rabatten auf Bier dürfte Valora allerdings auch den Konsum von Alkohol fördern. Sprecherin Tschan sagt, das Angebot alkoholischer Getränke bewege sich «im Spannungsfeld wirtschaftlicher Interessen und gesellschaftlicher Verantwortung». Die Promotionen in der App würden sich ausschliesslich an erwachsene Konsumentinnen und Konsumenten richten.

Wer die App herunterlädt, muss sein Geburtsdatum eingeben und erhält erst dann entsprechende Angebote angezeigt. Wer einen Alkohol- oder Tabak-Rabatt einlösen will, muss zusätzlich sein Alter via Live-Selfie und Scan eines gültigen Ausweisdokuments verifizieren.

Die zum mexikanischen Femsa-Konzern gehörende Valora betreibt in der Schweiz 774 Verkaufsstellen der Marke K Kiosk und 352 Läden des Convenience-Formats Avec. Ende 2025 hatte Valora bereits eine Preissenkung angekündigt. Fast ein Drittel des Sortiments wurde damals vergünstigt, vor allem in den Kategorien Getränke, Süsswaren und Snacks.

Gleichzeitig erwächst Valora zusehends Konkurrenz – einerseits durch die Expansion der Convenience-Shops Pronto von Coop und Migrolino von Migros, aber auch vom neuen Migros-Format Mio, das derzeit in verschiedenen Bahnhöfen der SBB getestet wird. (aargauerzeitung.ch)